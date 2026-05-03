Irene, la afectada por un fondo buitre que protestó en el Congreso: "No nos vamos a ir; hay gente que no come para poder pagar el alquiler"

Irene Moreno, una inquilina afectada por un fondo buitre, protestó desde la tribuna del Congreso tras el rechazo del decreto de prórroga de los alquileres. Tras su mediática protesta, la joven visita el plató de laSexta Xplica para detallar cuál es su situación.

Esta semana ha caído el decreto que prorrogaba los alquileres y que establecía un tope de subida del 2%, algo que, señala José Yélamo en laSexta Xplica, afecta a miles de personas "que ya no tienen ese decreto al que agarrarse".

En el plató del programa se encuentra Irene Moreno, una inquilina afectada por un fondo buitre que fue al Congreso a protestar, entre otras cosas, por la votación en contra de PP, VOX y Junts. No es la primera vez que visita este espacio para hablar de vivienda, recuerda el presentador. Pero sí la primera desde su mediática reivindicación.

"No es agradable porque evidentemente se me ve que estoy en un estado de desesperación, ante una situación muy incómoda", comenta al volver a ver estas imágenes.

Un fondo buitre compró el bloque en el que viven ella y otras siete u ocho familias el pasado mes de diciembre. Los locales que había en él ya han cerrado y han conseguido que varios vecinos se marchen "previo dinero". "Todos pagamos, antes de que vayan a decir cualquier otra cosa. Incluso hay gente que se quita de comer para pagar el alquiler y ahora mismo estamos conviviendo con una obra ruidosa, y hay cosas que nos tienen que arreglar que no nos arreglan", explica. "Pero que no nos vamos a ir", advierte.

Para ella, el problema no solo viene de que PP, VOX y Junts hayan votado en contra de la prórroga. Lo que vio en el Congreso fue devastador. Compartió vivencias con otros afectados y observó con estupor que para algunos diputados aquello era "un patio de colegio".

"Ver cómo estaban haciendo esos discursos y allí la gente con el móvil, levantándose... era como 'bueno, es que estáis jugando con una cosa que es que va nuestra vida en ello'", lamenta. "Entonces que sí, que PP, Vox y Junts han votado que no a este parche, pero que el PSOE que lleva en el Gobierno tantos años tampoco está haciendo nada. Entonces creo que la única que lo único que tenemos es unirnos todos los ciudadanos para exigir que se hagan cosas de verdad, no poner parches de una situación límite", reivindica.

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