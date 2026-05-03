La 'señora bien', indignada con la visita de Delcy Rodríguez a España: "Carlos Baute se ha tenido que llevar un disgusto..."

'Piluchi' vuelve a El Intermedio gracias a Cristina Gallego para mostrarse muy crítica con la posibilidad de que la actual presidenta de Venezuela pueda visitar nuestro país en noviembre.

Se ha anunciado que Delcy Rodriguez va a ser invitada a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre. Esta noticia no ha sido del agrado de Piluchi, la señora bien, que ha irrumpido en el plató de El Intermedio para dar su opinión sobre este asunto.

"Basta ya a este maldito gobierno de pandereta", afirma la 'colaboradora más conservadora' del programa, "qué digo de pandereta, de bongos y maracas bananeras". "Carlos Baute se ha tenido que llevar un disgusto gordísimo", se lamenta 'Piluchi'.

"¡Fuera la maldita presidenta encargada de Venezuela!", dice la 'señora bien', "concretamente, encargada de hundir en la miseria a los pobres venezolanos". La colaboradora considera que la visita "no es normal". Como le dice a Wyoming, que sería mejor que invitaran a El Puma que "a la mamarracha esa".

"¿Por qué no invitan a los venezolanos de bien, por ejemplo, a la verdadera presidenta María Corina Machado?", se pregunta 'Piluchi. El presentador le cuenta que Corina Machado estuvo hace poco en nuestro país "y le dieron las llaves de oro de Madrid, puede entrar y salir cuando quiera".

"Tienes razón", responde la 'señora bien', "Corina, guapa, vente cuando quieras y nos vamos a pasear y merendar por el barrio de Salamanca, menos en junio que voy a estar liada con la visita del papa".

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