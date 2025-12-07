Mábel Galaz, sobre las memorias del rey emérito: "Franco es de quien más habla, disculpa a Urdangarin y se atribuye el éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona"

La periodista especializada en Casa Real destacó que Juan Carlos I en sus memorias "pone en duda el por qué la corona tiene que someterse a una transparencia y contabilizar sus gastos".

Mábel Galaz, periodista especializada en Casa Real, destacó en laSexta Xplica varios apartados de las memorias del rey emérito "de los que no se han hablado hasta ahora". En lo referente a la Guerra Civil, "dice que aquí hubo una guerra, que evidentemente hay un mando ganador y un mando perdedor, pero que también los que ganaron sufrieron mucho, y que para qué la ley de memoria histórica, porque lo que hace es reabrir viejas heridas", señaló la periodista. "Me parecen un auténtico disparate esas dos páginas, casi tres, que dedica a este capítulo", manifestó Galaz, quien opina que el emérito "debería haber callado".

Además, la periodista también destacó que Juan Carlos I "pone en duda por qué la corona tiene que someterse a una transparencia y que por qué se les tiene que contabilizar sus gastos", y que "Franco es el personaje del que más habla, al que más espacio dedica".

Por otro lado, sobre el caso Nóos, "dice que todo se obedece a un afán de notoriedad desmedida del juez Castro y disculpa a Urdangarin". "Viene a decir que Urdangarin cayó en manos de su socio", apuntó Mábel Galaz, tras lo que contó "como anécdota" que "se atribuye el éxito de los Juegos Olímpicos de Barcelona". "Dice que fueron posibles gracias a que él hizo todo lo posible", concluyó.

