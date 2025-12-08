Comprobar los resultados del Triplex de la ONCE del lunes 8 de diciembre de 2025

Premios y resultados de los sorteos del Triplex de la ONCE del lunes

Te traemos los resultados de los sorteos de Triplex de la ONCE para este lunes 8 de diciembre de 2025. Consulta aquí los números premiados por si eres uno de los afortunados.

Este lunes 8 de diciembre de 2025, los números premiados en los sorteos del Triplex de la ONCE, organizados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), son los siguientes:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

La ONCE lleva celebrando los sorteos del Triplex de la ONCE desde el año 2016, siendo así uno de los juegos de lotería más recientes de todos los que se juegan en España.

Al igual que sucede con el Super ONCE, el Triplex se juega cinco veces al día: a las 10:00, a las 12:00, a las 14:00, a las 17:00 y a las 21:15 horas. Además, los sorteos se celebran todos los días de la semana.

¿Cuál es el mecanismo del Triplex de la ONCE?

El funcionamiento del juego es sencillo: en cada apuesta de Triplex se elige un número de tres cifras, que se puede utilizar en un único sorteo o en varios consecutivos. De este modo, quienes elijan jugar en varios juegos participarán en los sorteos inmediatamente posteriores a la adquisición del boleto.

El premio más alto que se puede ganar con el Triplex es de 150 euros, que se consigue cuando se aciertan las tres cifras en el orden correcto de extracción. Si un jugador tiene las mismas tres cifras que han salido en el sorteo, pero en distinto orden, se lleva una cantidad de 10 euros. Por otro lado, quienes acierten las dos primeras cifras o las dos últimas se ven beneficiados con un premio de 2 euros, y los que adivinen solo la primera o la última cifra recuperan el dinero de la apuesta, es decir, 50 céntimos.

ADVERTENCIA: La web laSexta.com no es responsable en caso de que esta noticia contenga algún error u omisión. Advirtiendo a los usuarios que consulten laSexta.com que la única lista oficial válida del sorteo es la que hace pública la web de JuegosONCE.