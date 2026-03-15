El cara a cara entre Zaida Cantera y Noelia Núñez: "Tienes un cacao mental que no puedes con tu alma"

Noelia Núñez, exdiputada del PP, y Zaida Cantera, exdiputada del PSOE, se enfrentan en este debate de laSexta Xplica por la postura del Partido Popular frente al 'no a la guerra' del Gobierno.

Para Noelia Núñez, exdiputada del PP, la postura de su partido "es muy clara" conforme a la guerra en Oriente Medio y los ataques de EEUU e Israel contra Irán. "Oponerse a que la única receta en política nacional que está ofreciendo el Gobierno de Pedro Sánchez sea permanentemente repetir 'no a la guerra' no te hace estar a favor de la guerra", asegura en laSexta Xplica.

Para ella, "nadie que sea demócrata y que respete los derechos humanos puede estar a favor de ninguna guerra", pero señala también a Irán: "Tampoco se está a favor de que se masacren a mujeres, se cuelgue a homosexuales o se asesine a 30.000 manifestantes". "Criticar la utilización política de ese pseudo discurso pacifista de Pedro Sánchez que no respeta en nuestro país y la inacción tomando decisiones" no es estar a favor de la guerra, defiende.

"Tenemos una situación en la que se están encareciendo los precios de la energía y los combustibles y las familias cada vez lo pasan peor. ¿Qué es lo que se va a hacer en política nacional, de interior, para hacer frente a esas consecuencias? No se puede exclusivamente repetir 'no a la guerra' como receta para todo. Hay que tomar medidas", insiste.

"¿El PP está con la acción unilateral de Trump e Israel sí o no?", pregunta directamente el presentador del programa de laSexta José Yélamo. "No. El PP está siempre con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional", recalca, para después asegurar que el Gobierno "no respetó el Derecho Internacional cuando vino Delcy Rodríguez a España".

Zaida Cantera responde que en ese caso sí que se respetó en todo momento. "¿Sabes lo que es el Derecho Internacional?", le pregunta a Núñez, quien insinúa que habría que haber detenido a la política venezolana en aquella ocasión. "No, ya lo dijo la Audiencia Nacional. ¿O es que los jueces solo os valen cuando condenan al Fiscal General?", contesta Cantera.

La exdiputada del PP mantiene que el Gobierno tampoco lo respetó "con respecto a la posición de España con el Sáhara". "¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Pero tú te sabes la resolución de las Naciones Unidas con respecto al Sáhara o cuál fue la propuesta del enviado especial de Naciones Unidas?", lanza la exdiputada del PSOE.

"Lo estás soltando sin tener ni idea", le acusa a Núñez. "Tienes un cacao mental que no puedes con tu alma", concluye Cantera.