Zaida Cantera: "La gasolinera frente a mi casa no se esperó y subió precios al día siguiente de la guerra"

La exdiputada ha apuntado a las gasolineras y también a las medidas gubernamentales que están por llegar. Ha afirmado que "en estos tiempos quienes más ganan a pesar de las ayudas son los empresarios".

Zaida Cantera ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la subida de precios en la gasolina a causa del conflicto que hay en Oriente Medio. La exdiputada, además, ha apuntado a las medidas del Gobierno para paliar este tipo de situaciones.

"Se pueden tomar medidas ya y si no se toman ya hay experiencia de que se pueden tomar y que tengan carácter retroactivo", ha expuesto.

En ese sentido, ha hablado de los combustibles: "La gasolinera frente a mi casa estaban subiendo precios a la mañana siguiente de estallar la guerra. Todas".

Ahora, las medidas del Gobierno: "Está primero hablando con los agentes sociales y socios para ver las medidas oportunas y en qué tiempo han de aplicarse. Y esperando a Europa para aunar sinergias".

"Y creo que tenemos una experiencia acumulada en la que vemos que en estos tiempos quienes más ganan a pesar de las ayudas son los empresarios. A lo mejor no hay que tomar medidas solo de carácter fiscal exclusivamente como es rebajar el IVA y afinar un poco más en familias y sectores más afectados", ha expuesto.