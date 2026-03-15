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Noelia Núñez: "¿Qué está haciendo el Gobierno más allá de la soflama del 'no a la guerra'?

En sus palabras, la exdiputada del PP ha remarcado que los 'populares' han presentado "un listado de medidas" y cree que los socialistas han puesto todo en "clave electoral".

Noelia Núñez

Noelia Núñez, exdiputada del PP, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la subida del precio en los combustibles y del resto de consecuencias económicas que está dejando la guerra en Oriente Medio. En sus palabras, ha apuntado al Gobierno y tilda de "insultante" que Elma Saiz diga que "la mejor medida es decir 'no a la guerra".

"Las consecuencias del conflicto no se paralizan así sino tomando medidas desde el Consejo de Ministros", ha afirmado en el programa de José Yélamo.

Y es que ha puesto el foco al Ejecutivo: "El PP ha presentado un listado de medidas, ¿qué hace el Gobierno más allá de la soflama del 'no a la guerra'?"

"Ha puesto todo en clave electoral porque en las elecciones anteriores muchos se han quedado en casa y no han ido a votar. En Castilla y León no les está funcionando", ha expuesto.

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