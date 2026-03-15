Noelia Núñez: "¿Qué está haciendo el Gobierno más allá de la soflama del 'no a la guerra'?

En sus palabras, la exdiputada del PP ha remarcado que los 'populares' han presentado "un listado de medidas" y cree que los socialistas han puesto todo en "clave electoral".

Noelia Núñez, exdiputada del PP, ha estado en laSexta Xplica para hablar de la subida del precio en los combustibles y del resto de consecuencias económicas que está dejando la guerra en Oriente Medio. En sus palabras, ha apuntado al Gobierno y tilda de "insultante" que Elma Saiz diga que "la mejor medida es decir 'no a la guerra".

"Las consecuencias del conflicto no se paralizan así sino tomando medidas desde el Consejo de Ministros", ha afirmado en el programa de José Yélamo.

Y es que ha puesto el foco al Ejecutivo: "El PP ha presentado un listado de medidas, ¿qué hace el Gobierno más allá de la soflama del 'no a la guerra'?"

"Ha puesto todo en clave electoral porque en las elecciones anteriores muchos se han quedado en casa y no han ido a votar. En Castilla y León no les está funcionando", ha expuesto.

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