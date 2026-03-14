Militares entrenados para respuestas inmediatas y crear áreas seguras: las tropas movilizadas por EEUU para ir a Irán

Entre líneas Una de sus funciones también podría ser la de protección de las embarcaciones petroleras en Ormuz, una operación que Donald Trump ha aseverado que "muy pronto" comenzará.

En su ofensiva contra Irán, Estados Unidos ha desplegado un grupo de asalto del Ejército con buques de guerra y entre 2.000 y 5.000 infantes de Marina del Grupo Anfibio de Alerta "Tripoli". Este grupo, equipado con vehículos de asalto, helicópteros y aviones de combate, está preparado para responder de inmediato a crisis y crear áreas seguras para otras fuerzas. Además, los militares estadounidenses deberán escoltar buques petroleros por el estrecho de Ormuz, donde la operación 'Furia Épica' ha visto 14 ataques a embarcaciones, elevando el precio del crudo. Mientras tanto, petroleras buscan rutas alternativas para evitar ataques iraníes y hutíes.

En su ofensiva contra Irán, Estados Unidos ha dado un nuevo paso. El Ejército estadounidense ha movilizado varios buques de guerra que incluyen entre 2.000 y 5.000 infantes de Marina, concretamente del Grupo Anfibio de Alerta "Tripoli".

Un grupo de asalto que cuenta con tres buques, en los que transportan vehículos de asalto, helicópteros y aviones de combate que despegan verticalmente desde la cubierta. Y esto es muy importante teniendo en cuenta la orografía de Irán, un país muy montañoso y de difícil acceso.

Estos militares están entrenados para la respuesta inmediata ante la crisis y son las primeras unidades que llegan al terreno. Allí, en principio, crearán áreas seguras para que otras fuerzas puedan desplegarse y llevar a cabo sus misiones. Eso sí, generalmente están ubicados en el mar de Filipinas, muy cerca también de Taiwán. Y su destino es llegar a Irán, por lo que estaban a unos 8.800 kilómetros de distancia, por lo que se prevé que tarden más de una semana en llegar.

El estrecho de Ormuz

Otra de la misiones que tendrán que afrontar los militares estadounidenses es la de escoltar a los buques petroleros por el estrecho de Ormuz en la que ha sido la peor semana para estas embarcaciones.

Desde que empezó la operación 'Furia Épica', 14 buques han sido atacados y cada golpe no hace más que aumentar el precio de barril crudo. Por ello, Trump intenta calmar a los a las petroleras asegurando que "muy pronto" comenzará esa labor de protección.

No obstante, esas embarcaciones no solo están expuestas a los drones iraníes, sino también a sus minas. Irán tiene unas 6.000 y habría empezado a colocarlas esta semana. "Hemos oído hablar de ello, tal como ustedes lo han informado de forma irresponsable y desmedida. Pero no tenemos pruebas claras. No tenemos pruebas claras de ello", ha negado tal situación Pete Hegseth, secretario de Guerra.

Mientras tanto, las petroleras ya están buscando rutas alternativas. Decenas de buques se han desplazado al Mar Rojo para intentar cargar combustible en un puerto saudí. Allí llega el crudo a través del oleoducto que atraviesa de costa a costa el país. Una ruta que les libra de los ataques iraníes, pero los expone a los de sus aliados, los hutíes de Yemen que ya han anunciado que atacarán cuando lo consideren oportuno.

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