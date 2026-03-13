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Economía y guerra

Coste de oportunidad o cómo vender a precios de guerra compras previas: por qué sube más la gasolina en España

¿Por qué es importante? Hay que recordar que la gasolina es un activo que no se vende al precio que se compró, se vende al precio del mercado del momento.

Coste de oportunidad o cómo vender a precios de guerra compras previas: por qué sube más la gasolina en España

El precio de la gasolina está subiendo en toda Europa, pero en países como Italia y Francia se está pagando menos; está subiendo menos que en España. Para entender esto, hay que tener muy en cuenta el concepto de coste de oportunidad o coste de reposición. Es un término de economía que explica por qué sube la gasolina cuando se está sirviendo la comprada antes de la guerra.

Lo explicamos con un ejemplo: con un piso. Supongamos que compramos un piso hace diez años por 300.000 euros. Ahora, queremos vender. La pregunta es: ¿se vendería al mismo precio al que se compró o al precio del mercado? Pues bien, la gasolina es un activo que no se vende al precio que se compró, se vende al precio del mercado del momento.

Aunque, por lo que vemos, cada país luego fija un precio distinto. La cotización internacional de la gasolina ha subido un 37% en una semana para todos. A todos les afecta. Pero luego, cada país tiene unas circunstancias diferentes. Cada uno tiene una estructura de mercado distinta y un acceso a la gasolina diferente. Sin olvidar la capacidad para refinar.

Esto influye en que, antes de impuestos, la gasolina en España costaba 0,75 céntimos. Una semana después, se considera que debe estar en 0,85. Es decir, 10 céntimos más o un 12% más.

En Alemania, ha subido 15 céntimos, un 20%. Bulgaria dice que solo subió 3 céntimos, un 4%. Estos datos provienen del boletín petrolero de la Unión Europea, donde cada país da unos datos basados ​​en metodologías distintas. No es óptimo para comparar, pero sí nos da una idea de la situación.

El diésel sube más

Estamos hablando de la gasolina y, realmente, lo que más ha subido es el precio del diésel.

Ha aumentado en el surtidor, porque su cotización en los mercados internacionales ha subido un 61%. Y lo ha hecho tanto, porque el gasóleo es más estratégico y más escaso que la gasolina. Estratégico porque se usa en el transporte, se usa en la agricultura y en la industria. Sin él, nada.

Y es escaso, porque uno de los principales productores, Rusia, no puede vender libremente por las sanciones. Y otro gran productor, China, ha decidido exportar. Así que sube un 20%.

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