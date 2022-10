Quién le iba a decir al joven José Yélamo (Cádiz, 1984) que probó unos espetos en directo en el verano de 2011 (lo puedes ver en el vídeo de arriba) que iba a terminar presentando un programa de cinco horas el sábado noche.

Al menos él no se lo imaginaba, nos asegura: "Nunca imaginé ni me creí capaz de hacerlo", pero "nunca me han faltado las ganas de crecer y de aprender", afirma.

Probablemente en su casa sí lo aventuraban pues, como él cuenta, su madre le ha repetido desde pequeño que había nacido para "poner la cabeza como un bombo a la gente". Una bonita –y muy de madre- manera de reconocer que es un gran comunicador.

Y en eso no ha cambiado el presentador de laSexta Xplica, la nueva apuesta de laSexta para los sábados por la noche. Aunque ahora en un tono más serio, Yélamo no ha perdido la esencia de sacar siempre una sonrisa en cada debate y entrevista.

LaSexta Xplica ha tomado el relevo de laSexta Noche tras nueve años de emisión. Ahora, expertos, analistas y también políticos confrontarán en directo con el público los temas de mayor relevancia de la actualidad. Puedes ver una muestra en el vídeo, en el que resumimos la trayectoria por laSexta del presentador.

Un arranque que ha sido todo un reto para el gaditano, un 'parto' del que se siente orgulloso: "El niño de momento ha nacido sano y parece hasta listo", bromea. Asegura que ha sido "emocionante" ver nacer un programa desde cero, aunque tiene su parte compleja, y es "que genera mucha responsabilidad porque hay muchas expectativas puestas encima".

Podemos afirmar que las expectativas se cumplieron, pues ya en el primer programa se lio una buena en las redes sociales con el debate que generaron el economista Gonzalo Bernardos y una joven del público sobre la vivienda.

Sus comienzos en Verano Directo

Pero Yélamo comenzó mucho su andadura por laSexta mucho antes. Lo puedes ver en el vídeo. La primera vez que le vimos fue el 11 de julio de 2011 en el programa Verano directo, programa de tarde veraniego que fue presentado por Cristina Villanueva.

Tras esa participación, Yélamo marchó a recorrer mundo, pero por suerte para esta cadena, volvió. En otoño de 2012 se incorporó a laSexta Noticias, aunque pronto pasó a formar parte del equipo de Más Vale Tarde en 2013. A partir de 2016 se convirtió en habitual de los exteriores del Congreso de los Diputados, etapa de la que guarda un "bonito recuerdo", y en la que siempre ha intentado darle otro tono en sus entrevistas a los políticos.

Ha llegado hasta "salvarles" la vida, ojo... Como pasó con Esperanza Aguirre, cuando resbaló por las escaleras al tiempo que Yélamo le seguía con su micrófono. Pudo agarrarla a tiempo para que no cayera, por suerte. Lo puedes recordar en este vídeo.

El salto al plató

En verano de 2017 se estrenó como presentador de Más Vale Tarde junto a Hilario Pino, e incluso ha presentado un informativo de laSexta Noticias con motivo del Día de la Mujer 2018, sustituyendo a Cristina Saavedra.

Esas fueron sus primeras incursiones como presentador en plató, pero hasta entonces se había curtido bien en la calle, en especial en todo el periodo de la crisis catalana y el 1-O.

Una experiencia que, asegura, fue "un aprendizaje tremendo de lo que es ser periodista y reportero en la calle".

De toda esa etapa en la calle destaca la convivencia con los cámaras, "de los que he aprendido muchísimo a no ser invasivo, respetar y ser muy observador", afirma. También a pasárselo muy bien con ellos en los viajes, añade.

En el verano de 2021 cambió Más Vale Tarde por laSexta Noche, donde presentó junto a Verónica Sanz. También tuvo como compañera de plató a una presentadora especial para él, que también recogemos en el vídeo.

Porque, como ya comentamos con Iñaki López y Andrea Ropero, pareja naciente en laSexta, esta cadena ha creado otra pareja, la de Yélamo y Paula del Fraile, periodista de esta casa que colabora actualmente con el matinal Aruser@s y con la que tiene una hija.

"El primer día que entré laSexta la conocí y me senté junto a ella". Quién le iba a decir, también, que la tele le iba a cambiar la vida fuera de redacción.

Así, once años después, José Yélamo, se siente "orgulloso" de seguir trabajando en esta casa y de seguir explorando nuevos terrenos. ¿Cuáles? "Alguna cosita con Wyoming me haría mucha ilusión", explica.

En realidad, cuando hablamos de "otros terrenos" en esta sección vamos a otros derroteros. Sí, las campanadas. Tras las evasivas de otros presentadores y presentadoras, por fin tenemos un candidato: "¡Me encantaría! Si es con Paula, yo doy relevo a Iñaki y Cristina [Pardo]", exclama.

Tomen nota, programadores, de lo original que podrían ser unas campanadas acompañadas de chirigotas... No es topicazo, no, que ya lo hizo en el Chiringuito de Jugones. Vean, vean... Yélamo en estado puro.