A eso de las 21:30 de la noche, cuando ponemos la televisión, ya conocemos las noticias del día, pero él llega al plató de El Intermedio "a contar la verdad". El Gran Wyoming lleva 16 años comentando la actualidad, de lunes a jueves, en el 'prime time' de la cadena: "Llevaremos 2000 y muchos programas. Es un récord histórico. Esto no ha ocurrido nunca en el mundo occidental, creo", apunta.

El Gran Wyoming repasa con laSexta.com cómo ha sido la evolución del programa que pasó de ser semanal a diario en tan solo unas semanas: "Lo que ha ido ganando han sido secciones. Ahora hacemos el doble de tiempo. Para mí tiene muy poco margen, hasta que no está el guion no tengo nada que hacer. Es como una montaña rusa". Lo que el presentador tiene claro es que hay una gran protagonista en todas las entregas: la actualidad. "Este programa solo tiene sentido si está pegado a la actualidad. El interés viene dado por lo que haya ocurrido y eso no se agota porque es la actualidad", asegura.

En el vídeo que acompaña a estas líneas se pueden ver algunos de los mejores momentos que ha vivido El Intermedio, aunque Wyoming echa en falta el que fue para él el más tremendo: la broma a Intereconomía. El equipo decidió grabar unas imágenes donde El Gran Wyoming insultaba a una becaria y envió la cinta a la televisión. "Hicieron un especial de tres horas sobre el vídeo", recuerda el presentador. Una 'fake-new' en toda regla donde ni el maltrato era maltrato, ni la becaria era becaria: "Todo era una broma", desvela Wyoming. A continuación recordamos el momento.

A diferencia de un informativo, Wyoming explica que en El Intermedio pueden dedicar diez minutos a hablar de una cosa determinada y eso les permite ser, en muchas ocasiones, referentes en varios ámbitos e incluso "abogados de causas perdidas". "Esta semana hemos recibido un premio de una Asociación de afectados por la Hepatitis C. No tenían acceso a un medicamento que era caro y la gente se moría. Les atendimos mucho y les dimos mucho espacio y finalmente se cubrieron todos los tratamientos. Ellos nos ha hecho un homenaje", cuenta con orgullo.

Inédito de la pandemia: emitir desde casa

Pero para vivir momentos históricos, el de emitir desde casa por la pandemia de coronavirus. El programa se adaptó en tiempo récord y no pararon de emitir: "El primer día lo hicimos con el móvil, en modo selfi. Así entrábamos todos en el programa", cuenta Wyoming. "Poco a poco me trajeron luces, cámara, instalaron un programa... Una de mis hijas, que estuvo viviendo esos días conmigo, me maquillaba y mi mujer hacía de regidora". El presentador creó un plató improvisado en su casa que se quedó en un rincón durante dos o tres meses: "Yo, por mi edad, me incorporé más tarde tras el confinamiento".

En el confinamiento una de mis hijas me maquillaba y mi mujer hacía de regidora"

Fue la primera vez desde que se inventó el programa que el equipo pasaba tanto tiempo separado y eso también se notaba: "Cada uno tiene su vida pero en El Intermedio se ha creado una historia, un equilibrio, hay muy buen rollo. Hemos creado una familia y no solo entre los colaboradores, también con la gente de sonido, los cámaras, la maquilladora, la peluquera... ¡Tenemos hijos de El Intermedio!", confiesa Wyoming, quien aprovecha también la conversación para contar la anécdota que le hizo reflexionar sobre su papel en El Intermedio: "Me lo descubrió un señor en una gasolinera. Me dio la enhorabuena y dije yo: 'para lo que vale...'. Y me dijo 'No vas a ser el salvador del mundo, pero sirves de consuelo'. Y tenía razón".

Si Wyoming echa la vista atrás, lo único que recuerda es que no se ve haciendo otra cosa, aún sabiendo que sí que las ha hecho: "El Intermedio es mi existencia", concluye en la charla, pocas horas antes de empezar una noche "de consuelo" más.

