Ella tenía claro que quería hacer radio y en ningún momento pensó en dedicarse al periodismo deportivo, pero la vida a veces tiene otros planes para una misma. En el caso de Cristina Villanueva (Barcelona, 1976) fue el anuncio en la facultad de un casting para un contrato en Teledeporte, al que decidió presentarse, que acabó consiguiendo y que marcó para siempre la carrera profesional de la que hoy es una referente en el periodismo televisivo.

Referente que en 2006 dio el salto de una gran y asentada cadena como es TVE a laSexta, una pequeña televisión que iniciaba sus emisiones. Villanueva lo recuerda como un proceso “muy emocionante” que supuso un "continuo aprendizaje" y "un reto tras otro". Y no es de extrañar, pues nada más arrancar sus emisiones, Cristina Villanueva se fue con laSexta a cubrir el mundial de fútbol de Alemania.

Así lo mostramos en el vídeo que encabeza estas líneas y que recorre toda la trayectoria de Cristina Villanueva tras dieciséis años en laSexta.

En Alemania el reto era doble porque además había además cuestiones técnicas que resolver, cuenta la presentadora: "Llevábamos equipos técnicos pero entre todos hacíamos todos, ¡yo nunca había gestionado un satélite!", exclama.

"Y bueno", destaca, "el subidón de que todo salía adelante", en referencia al gran esfuerzo que había que realizar en cada conexión en directo, aunque ante la cámara su larga experiencia y profesionalidad permitían que no se notara nada.

Así, los comienzos de Villanueva en laSexta fueron deportivos y participó en Al mundial de Alemania 2006 con laSexta, Una noche Mundial y Sport Center, programa en el que también la vimos para el Mundial de Baloncesto de Japón 2006. Además, en 2007 fue la presentadora del espacio deportivo del Eurobasket 2007 celebrado en España. En el vídeo recogemos también su participación en el programa No me digas que no te gusta el fútbol, junto a Juanma López Iturriaga.

La cara de las noticias del fin de semana

Sin olvidar su paso por el programa de entrevistas El Sexto Sentido junto con a Helena Resano y Mamen Mendizábal y su Verano Directo en 2011, donde más la hemos podido seguir es en los informativos del fin de semana. A las 14h y a las 20h, la actualidad del fin de semana de laSexta pasa siempre por sus manos.

Dieciséis años que han dado para contar infinidad de noticias, buenas y malas, cotidianas y especiales. Le preguntamos por qué buena noticia de todas ella se decanta y no tiene duda: el fin de la banda terrorista ETA (octubre de 2011). Para ella, fue especialmente "emocionante" cubrir esa información desde el País Vasco y "hablar con la gente" de todo lo sufrido años atrás.

Villanueva nos cuenta que vivió de cerca el atentado etarra de Hipercor en Barcelona pues su colegio quedaba a pocas manzanas del lugar en el que estalló la bomba. Ese episodio la marcó, y por ello, asegura, "no hay noticia mejor" que dar que el final de la banda.

Pero en la actualidad lo que hay son malas noticias para dar y tomar, y en especial en toda la época de la crisis de 2008, de la que Villanueva destaca las estafas de las preferentes (el caso de fraude bancario con el que muchas personas perdieron sus ahorros) o los desahucios, "porque la gente nos llamaba a la redacción para que contaras su historia", una apelación directa a los periodistas "que te afecta muchísimo", apunta.

Cuando la estafa de las preferentes la gente nos llamaba a la redacción para que contaras su historia

Otra etapa difícil y muy intensa en lo informativo ha sido la que acabamos de encadenar entre la crisis catalana, todo el proceso de repetición de elecciones generales, a las que luego se sumó la pandemia, el volcán de La Palma y, por último, la guerra en Ucrania. Un desgaste que afecta también, cómo no, a quien día tras día tiene que transmitir las noticias, y en eso Villanueva reconoce que le ha "afectado muchísimo" y que lo recomendable es "aprender a distanciarse".

Ante todo, reportera

No todo en la vida de una presentadora es el plató, por eso en el vídeo hemos recogido varios momentos de esta "antes que nada reportera", como ella se denomina, cubriendo un debate electoral entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, el surgimiento del 15-M, las elecciones autonómicas de Cataluña en 2015, o incluso fuera de España viajó a Cuba para cubrir la muerte de Fidel Castro en 2016.

O las programaciones especiales, como las que recogemos de los Papeles del Paraíso, exclusiva mundial en la que participó laSexta, al igual que había hecho en 2016 con los Papeles de Panamá. Una experiencia que para la presentadora supuso asumir una responsabilidad especial: "No quieres fallar a todas esas personas que han hecho tan bien su trabajo, dárselo a conocer a la gente es el final de un trabajo muy largo y quieres que sientan que su trabajo luce".

Reportera, presentadora y además locutora, Cristina Villanueva participa también en La Brújula de Onda Cero, donde presenta la sección sobre feminismo En Igualdad. Un asunto de gran importancia para ella tal y como reflejó en su libro Desplegando velas (Espasa, 2019), y sobre el que se mantiene optimista a pesar de la corriente negacionista que impulsa la derecha política: "Hay una cosa que no va a cambiar y es que las mujeres hemos educado a nuestras hijas y son feministas y no les importa decirlo". En ese sentido, apunta, "van luchar por ello, eso está conseguido".

*laSexta.com está publicando vídeos recopilatorios de sus presentadoras y presentadores como guiño a su trayectoria en la cadena.