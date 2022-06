Nunca sabremos si España se ha perdido a la Britney Spears del momento, pues esa era la gran ilusión de su infancia, pero a cambio hemos ganado a una gran profesional de la televisión. Hablamos de Paula del Fraile (A Coruña, 1985), periodista de laSexta y colaboradora en el programa matinal Aruser@s, donde se cuela a diario de 7:30 a 11:00 para contarnos la última hora informativa.

Con ella, y a través de este vídeo, repasamos su larga trayectoria dentro de la cadena, a la que llegó en 2012 para trabajar como redactora en la sección de Nacional de los informativos de laSexta Noticias. Aunque había pasado por un par de televisiones, es en laSexta donde asegura que ha desarrollado su carrera: "Es aquí donde me he formado como periodista y donde he aprendido lo que sé".

Esta gallega (y muy fan del Depor) siempre tuvo grandes aspiraciones: de pequeña, quería ser cantante. En concreto, quería ser Christina Aguilera o Britney Spears. Seguro que no lo hubiera hecho nada mal, pues en laSexta ha demostrados en varias ocasiones, y así lo puedes ver en el vídeo, sus dotes de artista; como cuando se echó un baile en laSexta Noche al ritmo de Amigos para siempre, o cuando se lanzó a cantar en Liarla Pardo nada menos que "Tu canción", el tema que interpretaron en eurovisión Amaia Romero y Alfred García.

Aquello se le pasó (ya sabemos que los padres no suelen ver con buen ojo el artisteo), y en la adolescencia quiso ser actriz, pero tampoco convenció en casa, así que finalmente se decantó por el Periodismo, sacando antes, ahí es nada, una licenciatura en Derecho.

Cómo iba a saber ella lo mucho que le iba a servir saber de leyes, pues en laSexta ha tenido que cubrir durante seis años la información política justo en los años de los grandes casos corrupción.

Precisamente, y justo lo vemos en el vídeo, fue del Fraile una de las primeras periodistas en interpelar a Luis Bárcenas en la puerta de su casa nada más destaparse el caso de los sobresueldos a la cúpula del Partido Popular.

Pero no todo era perseguir a políticos; en redacción, y como destaca ella, estaba el trabajo más duro, el de montar los vídeos para el informativo: la tensión de la última hora, llegar a tiempo cuando quedan pocos minutos para que empiece, concitar un caso de corrupción en minuto y medio... Gajes y tareas de la televisión que no salen ante las cámaras y que reivindica como muy valiosas: "Son las cosas que menos se ven y en verdad hacen que el informativo funcione, que todo encaje y tenga sentido", apunta.

De la Sexta Noche a Liarla Pardo

Ya estando en informativos tuvo la oportunidad de copresentar la Sexta Noche en los veranos, sustituyendo a Andrea Ropero, a la que tomó el testigo cuando dejó el programa para irse a El Intermedio. Y del sábado al domingo, para pasar por Liarla Pardo, donde tuvo momento muy divertidos como fue el de perseguir a toda la plantilla de Real Madrid para que cogieran una taza del programa. Lo consiguió: en el vídeo puedes ver qué jugador se dignó a cogérsela. Y aquí debajo puedes ver la odisea que tuvo que pasar persiguiendo a todos los jugadores tras ganar la Champions League.

Y después, llegó el humorning. En septiembre de 2018 se incorporó a Aruser@s, un programa matinal de entretenimiento que presenta Alfonso Arús. Ahí, y desde la redacción de laSexta en Madrid, Del Fraile se da el madrugón para contarnos la última hora informativa a primera hora de la mañana. Aunque hay que decir que, con Arús, nunca se sabe de qué pueden terminar hablando: de su segundo nombre, que nunca usa y que Arús desveló en directo, del último partido del Cádiz al que asistió, o cualquier chascarrillo de su vida personal que le haga sacar los colores a la periodista.

Porque, como ya comentaron Andrea Ropero e Iñaki López en otro Cómo hemos cambiado", a Paula del Fraile laSexta también le cambió la vida... la que comparte desde hace años junto a José Yelamo, actual presentador de laSexta Noche. El "pariento", como suele decir ella, al que precisamente ha mencionado esta semana con motivo de su aniversario de bodas.

Cosas de Aruser@s que Del Fraile analiza de forma positiva: "Hace conectar mucho a la audiencia con los presentadores, se hacen partícipes de tu vida, tiene su gracia", apunta.

Mañans, tardes, noches, diario, fin de semana... El de Paula del Fraile es una de esas compañeras de laSexta que han pasado por tantos programas que es inevitable preguntar: ¿para cuándo las campanadas? Se ríe, y no lo descarta: "Me encantaría, todo lo que sea divertirse y reírse me gusta mucho", concluye la periodista.