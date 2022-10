Gonzalo Bernardos generó un gran controversia en el primer programa de laSexta Xplica al sugerir a una joven que denunciaba los elevados precios del alquiler en Madrid la posibilidad de "vivir a 30 o 40 kilómetros" de la capital, afirmando que "en Móstoles se vive muy bien". El economista posteriormente se reafirmaba en su postura esta semana en Más Vale Tarde.

Precisamente en MVT, el presentador de laSexta Xplica, José Yélamo, avanza que en el programa de este sábado se demostrará que "en Móstoles precisamente la vivienda barata no está": "Bernardos debería darse una vuelta por Móstoles", apunta.

El presentador alude a las palabras del economista, que también afirmó que "lo que no podemos hacer es que el hijo o la hija viva al lado de la mamá", y adelante que en el próximo programa se va a demostrar que "no es un tema de estar con papá y con mamá, que no es un tema exclusivo de Madrid y de ciudades de la periferia de Madrid, que hay pensionistas que se enfrentan al mismo problema" y "que es un problema extendido por toda España". Puedes escuchar su intervención en el vídeo.