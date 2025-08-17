El rey Felipe VI visita el cuartel de la UME y transmite su agradecimiento y apoyo a efectivos y afectados

El rey Felipe VI, en la base militar de la UME junto a Margarita Robles

Los detalles El monarca ha interrumpido sus vacaciones familiares para visitar este domingo el Cuartel General de la UME y recibir la última información sobre el despliegue de efectivos en las tareas de extinción de los incendios.

El rey Felipe VI ha interrumpido sus vacaciones familiares para visitar durante la tarde de este domingo el Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME), en la Base Aérea de Torrejón, Madrid. El propósito de su visita era recibir la última información sobre el despliegue de efectivos de la Unidad en las tareas de extinción de los incendios que asolan el país y que han calcinado cientos de miles de hectáreas, además de cobrarse cuatro vidas y provocar decenas de heridos.

A esta cita han acudido el Teniente General Jefe de la UME, Francisco Javier Marcos, jefes de los distintos batallones y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Por su parte, el monarca ha destacado las labores de esta unidad, les ha agradecido su esfuerzo y les ha transmitido aliento para estos momentos tan complicados.

"Transmitiros primero mi reconocimiento, mi felicitación, mi ánimo y mi gratitud, porque sé que estáis dándolo todo por encima incluso a veces de las propias capacidades personales en algunos momentos", ha expresado.

A su vez, ha confesado haber sentido "impotencia" por "luchar contra un monstruo que avanza con una voracidad tremenda y que no se frena con los medios tradicionales": "Hoy seguís luchando contra ello y haciendo lo más importante que es proteger y atender a la Proteccion Civil. No solo salvando vidas, sino atendiendo al aspecto humano y de cercanía", añade.

Asimismo, el rey ha manifestado su deseo de visitar el terreno que ha resultado afectado cuando la evolución de la situación y las circunstancias se lo permitan.

Por su parte, Felipe VI ha hecho "un llamamiento a la coherencia, a que se esté atento y alerta a todos los avisos y a todas las indicaciones de las autoridades para que se reduzcan los riesgos y se pueda atender con mayor eficacia a los incendios".

Durante la semana, el hijo del Emérito ha podido contactar con los presidentes de Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Aragón para recibir toda la información de última hora sobre los diferentes fuegos.