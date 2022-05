Confieso haber meditado mucho el arranque de estas líneas, pero al final he optado por darme el gustazo de emplear la sabiniana frase que abre el programa presentado por el protagonista de esta ocasión.

Así, pongamos que hablo de Iñaki López (Portugalete, 1973), un periodista y presentador con más de 20 años de televisión a sus espaldas que agarró la maleta en enero de 2013 para estrenar en laSexta un programa de economía y política de cinco horas y en pleno 'prime time' de los sábados.

Presentar laSexta Noche le pareció "tal locura" que decidió dar un paso adelante desde el primer momento, un gran paso que duró ocho años y medio y que resumimos en el vídeo que encabeza el artículo, junto a toda su trayectoria por laSexta y Atresmedia.

Ocho años y medio que dieron para muchos debates y entrevistas, y en los que López asegura haber disfrutado al máximo: "Me lo pusieron muy fácil, nunca hubo ninguna presión por la audiencia".

"Me veo jovencísimo", dice al ver el vídeo, y es que hace casi diez años ya que López llego a laSexta desde EITB, la televisión de Euskadi, donde ya había hecho casi de todo.

Y decimos casi, porque el todo completo ya lo cumplió en laSexta Noche, donde entrevistó a decenas de políticos, así como escritores, cantantes y actores (el polémico Will Smith incluido, lo puedes ver en el vídeo), dos presidentes de Gobierno en activo (Sánchez y Rajoy, este último por primera vez en la historia de la Sexta), e incluso a un joven y aun bienaventurado equipo de Podemos.

Un visionario fue López cuando les dijo en esa entrevista que quizá "había entre ellos algún futuro ministro o vicepresidente". Sí, así fue: "Vi cómo se encogía de hombros Pablo Iglesias", apunta entre risas el presentador.

Y es que, como dice López, la Sexta Noche ha tenido la fortuna de vivir "un momento político muy candente": las mareas ciudadanas, los casos de corrupción, el escándalo del rey emérito, la aparición de los nuevos partidos.... Nada menos que en este programa fue en el que saltaron a la popularidad nacional personajes como Iglesias o Rivera: "Recuerdo cuando el PP dejó de venir una temporada y para buscar ese hueco llamamos a un joven político que tenía un partido que se llamaba Ciudadanos, y era Albert Rivera", recuerda. "Todo ese nacimiento y ocaso de la nueva política lo vivimos allí", añade.

No es de extrañar que diga entre bromas (el tono que caracteriza a este periodista), que laSexta Noche "ha enriquecido" su agenda de contactos.

Y mucho más, porque, como le apuntamos, laSexta Noche le dio más que trabajo: "Fíjate si me ha dado cosas que me ha dado una mujer y un hijo", bromea, en relación a su pareja y expresentadora del programa, Andrea Ropero. "Andrea también estuvo desde el minuto uno en el programa, fue una de las piezas fundamentales", añade..

A Más Vale Tarde

Pero esa etapa acabó y su 'otra' pareja, la laboral, es desde el 6 de septiembre de 2021 Cristina Pardo, otra firma indiscutible de la casa con la que presenta el programa diario vespertino Más Vale Tarde.

En el vídeo recogemos algunos de los mejores momentos del programa y, sobre todo, el tono de humor que siempre le pone Iñaki López a la actualidad informativa: "Nos llevamos muy bien y nos reímos", dice López sobre Pardo, "algo que para mí es fundamental, aunque trates temas sensibles".

Ya antes se había colado López en la mesa de Más Vale Tarde, concretamente los días 8 de marzo de 2018 y 2019, en sustitución de Mamen Mendizábal por la Huelga Feminista del 8M.

También con Pardo presentó en 2017 el programa especial El orgullo es nuestro, que retransmitió en directo durante cinco horas la celebración del World Pride Orgullo Gay Madrid 2017: "Parece que yo solo hago programas de tres horas por lo menos", bromea.

Esta pareja inseparable ahora de lunes a viernes ya se había unido antes para las campanadas. En concreto, las de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Estas últimas un tanto extrañas debido a la pandemia: "Pasar de unas campanadas anteriores con la gente desfasando y la plaza llena, a una Puerta del Sol en 2020 vacía daba mucha pena", apunta López, que recuerda que "únicamente estaba Nacho Cano en aquella actuación en la que aplaudieron prácticamente nada más que dos policías municipales y el SAMUR".

Por cierto, que en las últimas uvas ya no le vimos, y en su lugar estuvo Dani Mateo; aunque de poco le sirvió no trabajar esa noche, ya que lo pasó aislado tras contagiarse: "Me libré este año porque lo había prometido, y voy y pillo el Covid", comenta con resignación.

¿Se resarcirá otro año? ¿Tendrá nuevo sustituto? Por nuestra parte teníamos un candidato, si se nos permite la broma. Ya le comentamos a Rodrigo Blázquez, en otro Cómo hemos cambiado, que había hecho tantas cosas en laSexta que poco más le quedaba que presentar las campanadas, pero parece que la oferta no le sedujo, sobre lo que Iñaki ríe y añade: "Ya le tocará".

Pongamos que hablo de

Ojo, que no todo es directo en la trayectoria de López por Atresmedia, ya que también es el encargado de darnos a conocer e interesantes personalidades de la cultura y la vida pública en Pongamos que hablo de, una serie de documentales para Atresplayer Premium publicados entre 2020 y 2021 que repasaban la trayectoria profesional de distintos artistas españoles, entre los que estaban Pedro Almodóvar, el grupo Camela, Julio Iglesias o la influencer Dulceida, con imágenes de sus carreras profesionales y entrevistas a amigos y conocidos.

Lo curioso de este programa, cuenta López, es que empezó siendo un programa especial sobre Sabina, pero "nos gustó tanto que hicimos más, y recuerdo con mucho cariño el de Camela", que también sale en el vídeo, "y el de Penélope Cruz", entre otros que menciona.

Aprovechamos que es él el que está al otro lado de la entrevista para ponerle en la situación sobre cómo sería un Pongamos que hablo de sobre Iñaki López. "Desde luego archivo hay", dice señalando el mismo vídeo que os mostramos arriba. Se ríe, sí sí, pero le da una vuelta: "Espero que sea dentro de muchos años, conmigo retirado en una playa soleada". Pero se acuerda de una escena del vídeo, y anota una salvedad entre risas: "Bueno, que sea dentro de mucho tiempo y no tenga que ver a [Miguel Ángel] Revilla opinando de mí". Una pena, porque con la de veces que ha pasado por laSexta Noche, el presidente cántabro seguro que tendría una tira de anécdotas que contar del presentador.