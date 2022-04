Tres semanas. Ese tiempo fue lo que pasó entre que Andrea Ropero acabase la carrera y fichase por laSexta. Esta oscense tenía claro que quería ser periodista y por aquel entonces en Zaragoza no había facultad de Periodismo, por lo que decidió mudarse a Cataluña y cursar allí sus estudios: "En mi casa hemos sido muy culés y mi abuela me ponía los partidos del Barça en catalán. Me hacía ilusión estudiar en Cataluña", confiesa a laSexta.com.

Me temblaban las piernas en mi primer directo"

En 2006, laSexta empezó a formarse y Andrea Ropero entró como redactora: "Ese día estuvimos todos en Madrid, éramos gente muy joven, y yo elegí de destino Barcelona". Y allá que fue. La periodista realizó su primera conexión en directo mientras trabajaba en la delegación catalana: "Me temblaban las piernas", recuerda.

Sin duda, los años trabajando en la delegación le sirvieron a Andrea Ropero para aprender mucho y sobre todo para saber desenvolverse ante cualquier información de última hora. La periodista echa la vista atrás en una conversación telefónica: "Tan pronto hacía un directo en la playa, como otro esquiando. Si detenían a una cúpula de ETA, o Urdangarin declaraba en Palma, allá que iba. Aprendí muchísimo".

Viendo el vídeo que acompaña a estas líneas, Ropero no puede evitar comentar la conexión que hizo con Antonio García Ferreras un día de la Lotería de Navidad: "Lo recuerdo con tristeza porque le tocó a mucha gente que conocía y yo no vi ni un céntimo", bromea.

En 2013, Andrea Ropero realizó una prueba de plató en los estudios de laSexta Noticias, en Madrid. Una prueba que la presentadora no puede borrar de su cabeza porque a partir de ahí su trayectoria profesional y personal dio un vuelco. "Recuerdo la llamada de César González (director de laSexta Noticias). Me dijo que presentaría un nuevo programa, laSexta Noche, con Iñaki López. Me acuerdo perfectamente. Fíjate todo lo que me ha dado esa llamada", cuenta la periodista haciendo un guiño a su relación personal con Iñaki López, padre también de su hijo, y con quien no había coincidido hasta la fecha. Bien clavada, como una flecha, tiene aún Andrea Ropero la fecha de inicio de aquel programa: "Empezamos el 26 de enero de 2013. Era una responsabilidad enorme".

Disfruté las campanadas al cien por cien"

La periodista se muestra orgullosa de todo lo que han confiado en ella en la casa y del trabajo que sigue realizando en la cadena, ese que también valoraron en 2015 cuando la propusieron dar las Campanadas de laSexta con Alberto Chicote. "En Huesca, en mi familia, nos solíamos tomar las uvas en un garaje y de pronto me veo en Sol, con un vestido maravilloso de Iván Campaña, al lado de Chicote que es lo más, y dices... ¿Qué he hecho?". Ropero sigue 'culpando' a sus jefes de sus éxitos: "Esto fue Mario López (director de antena de laSexta), le estoy hiperagradecida". "Lloré mucho esa mañana. Vino Torri (un compañero de laSexta Noticias), desayunamos juntos y lo disfruté al cien por cien", desvela. Además, confiesa que día a día ve una foto enorme que le regaló Chicote para no olvidar el momentazo.

Su paso a El Intermedio

En 2019, Andrea Ropero se despide de laSexta Noche para aceptar una nueva aventura profesional: "Decía adiós a una parte de mi familia". Y su familia lo sabía. Por ello le dedicaron una despedida a lo grande en el plató con flores, fotos, regalos... "No me esperaba todo eso. Eva Cabrero, la directora, es amiga también y tiene muchos detalles siempre. No tenía ni idea de todas las sorpresas que me hicieron". Nada menos de lo que sus compañeros creían que ella merecía para entrar con fuerza a su siguiente punto de partida: El Intermedio.

"Sustituir a Gonzo me daba mucho vértigo", confiesa Ropero, cuando ya han pasado más de dos años desde su debut en el programa de El Gran Wyoming. "Carmen Aguilera (directora de El Intermedio) y todo el equipo me recibieron con los brazos abiertos y la transición fue muy dulce", asegura.

En El Intermedio, la periodista lleva la información política, con reportajes y entrevistas según la actualidad. En el vídeo de esta noticia se ven diferentes apariciones, entre ellas su persecución a Santiago Abascal, donde vivió uno de los momentos más tensos que recuerda así por teléfono: "Soy asmática desde que era pequeña y había tenido una crisis de asma. Por eso respiraba así. Al decirme eso, no merecía explicación. En ese momento aguanté el micrófono, pero luego soplé ventolín", explica Ropero sobre su encontronazo. ¡Y no fue el último! Hace unos días, también vivió otro con Miguel Ángel Rodríguez, quien la empujó para evitar que preguntase a Isabel Díaz Ayuso.

Todavía asegura que no se ve capaz de volver a ver su primer directo en la plaza Sant Jaume, en las fiestas de la Mercè, pero Andrea Ropero sigue considerándose "una afortunada" por poder contar las cosas donde las cuenta: "Según pasan los años, estoy más orgullosa de todos los años que llevo en la casa".

*laSexta.com está publicando vídeos recopilatorios de sus presentadoras y presentadores como guiño a su trayectoria en la cadena.