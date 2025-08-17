Una vecina de Parla gana una sentencia contra el fondo buitre Nestar por cláusulas abusivas: "Quedan más demandas por salir"

"Nos están robando y sangrando", denuncia Begoña López, inquilina de un edificio gestionado por el fondo buitre 'Nestar', quien acaba de ganar una sentencia que anula seis de siete cláusulas que el juzgado consideró abusivas.

En este programa de laSextaXplica, José Yélamo dio voz a Begoña López, vecina de Parla, quien consiguió una importante victoria judicial contra el fondo buitre 'Nestar'. El juzgado declaró nulas seis de las siete cláusulas que la inquilina denunció por considerarlas abusivas. Se trata de la primera de varias demandas interpuestas por residentes, organizados a través del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, que esperan ahora nuevas fechas de juicio.

Además de las cláusulas abusivas, las personas inquilinas denuncian el incumplimiento del pliego de condiciones que rige este tipo de viviendas. Begoña López desveló que durante la construcción de esa edificación, "al gobierno municipal se le llenó la boca diciendo que era vivienda social para los de Parla, pero, curiosamente, se le da la gestión de estos alquileres a un fondo buitre".

"En ese momento, empezamos a pedir documentación y el actual alcalde dijo que no conocía, curiosamente, esa edificación, pero la escrituración fue firmada por su hermano, por aquel entonces concejal de Urbanismo en el municipio", detalló.

Begoña recuerda cómo el pasado mes de diciembre llevaron el caso al pleno municipal, donde ganaron una moción denunciando el incumplimiento del pliego. "El pliego de condiciones dice que no puede haber ánimo de lucro. No solamente nos están robando y sangrando, sino que, aun habiendo ganado esa moción, el actual alcalde y su concejala de vivienda siguen sin hacer nada, por lo que nos hemos visto obligadas a denunciar no solamente las cláusulas abusivas, sino también su pliego de condiciones".

