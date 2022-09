Cristina Pardo llegó a laSexta cuando la cadena nació y ella solo tenía 29 años. Después de estar 9 años en la radio, la periodista decidió seguir aprendiendo en la televisión de la mano de una cadena que acababa de nacer. Entonces era el año 2006 y no había información del Congreso de los Diputados que se le escapase a Pardo.

Después de ver el vídeo que acompaña a esta noticia, hablamos con ella en uno de los pocos huecos libres que tiene entre semana para hacer un repaso por su trayectoria: "Me veo súper joven. Me costaba mucho hablar mirando a cámara", cuenta nada más empezar.

Mi padre me vio en la tele y lloró"

Cristina Pardo cubría numerosas conexiones en directo y recuerda con especial cariño una de las que hizo desde la Bolsa: "Una de las veces que fui a la Bolsa mi padre me vio y lloró. El hombre se emocionó viéndome allí", confiesa sonriendo, y desvelándome las fuentes: "Me lo dijo mi madre días después".

Cristina Pardo cubría información nacional, política y económica en laSexta Noticias. Estuvo también algunos años pasando los veranos como presentadora de Al Rojo Vivo, y años más tarde el equipo directivo de laSexta confió en ella para presentar una nueva apuesta para las tardes de los domingos: 'Liarla Pardo'. "Me lo pasé muy bien. Los inicios fueron duros, pero había muy buen ambiente y estaba muy contenta".

La presentadora se convirtió poco a poco en una de las caras más reconocidas de la cadena por su trabajo constante, y esto creció aún más cuando comenzó a presentar las campanadas de laSexta. Y, ojo, empezamos a hablar de tradición porque, desde su primer año, Pardo no ha faltado a ninguna Nochevieja de laSexta, estando incluso en la más difícil, la de la pandemia: "Fueron unas Campanadas muy raras, muy especiales también. Era una época horrorosa y tenía sensaciones encontradas. No queríamos hacer mucho comentario jocoso porque no venía al caso. Se convirtió en algo muy delicado. Me acordaba de mucha gente que lo ha pasado mal".

Hace unos días Pardo cumplía un año como presentadora de Más Vale Tarde. Precisamente con su primer compañero de Campanadas, Iñaki López, formaron el dúo perfecto para acompañar a los espectadores todas las tardes en laSexta: "Un programa a dos es complicadísimo de hacer, pero tengo mucha suerte con Iñaki, es muy divertido. ¡Eso sí, es la persona más despistada que conozco en mi vida! Pero eso hace que tenga un encanto especial... Las penas se llevan mejor cuando somos dos que cuando eres una sola. El ser capaces de hacer el programa a dos, queriéndonos como nos queremos, es un chollo. No todo el mundo lo puede tener...", cuenta orgullosa.

Pardo se sigue mostrando agradecida con cada proyecto que lleva a cabo en laSexta, se divierte con lo que hace y sabe cómo hacerlo bien.

Antes de terminar la charla, Pardo se prepara para ir a la redacción. ¿Lo imprescindible en el viaje? La música (bien alta) en el coche.

- ¿A quién escuchas con tanta energía?

- "Springsteen. Siempre Springsteen. A todas partes. Springsteen y Nadal. Y nada más".

- ¿Eres seguidora de Nadal? ¿Has coincidido con él alguna vez?

- "Voy a tener que hablar con Pedrerol... No he visto a Nadal nunca. Espero verle antes de que la profesión acabe conmigo", bromea la periodista.

*laSexta.com está publicando vídeos recopilatorios de sus presentadoras y presentadores como guiño a su trayectoria en la cadena.