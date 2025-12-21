Aitor Esteban, sobre el discurso de Pedro Sánchez: "No puedes esconder la cabeza como el avestruz y que no pasa nada"

Aitor Esteban critica en laSexta Xplica a Pedro Sánchez por ignorar "el ruido tremendo" de escándalos y tensiones internas, le reprocha "esconder la cabeza como el avestruz" y advierte de que la situación "durante año y medio, no aguanta" sin convocatoria electoral.

Aitor Esteban, presidente del PNV, afirma en esta entrevista en laSexta Xplica que percibe que Pedro Sánchez "cierra los ojos y no quiere ver la realidad" ante la situación política actual. José Yélamo le pregunta sobre las posibles "líneas rojas" del PNV y Esteban sostiene que esa cuestión no debe plantearse a los socios parlamentarios, sino directamente a Sánchez. A su juicio, solo existen dos salidas teóricas, al menos, en teoría: "una dimisión con convocatoria electoral o una moción de censura", pero descarta esta última porque implicaría necesariamente el apoyo de Vox.

Subraya además que el presidente "ya no tiene una mayoría", tras la pérdida de apoyos de Podemos y Junts, y critica que, pese a ello, "parece que le da igual", aunque considera que Sánchez podría estar "explorando la demoscopia para convocar elecciones". "Pero aquí hay que medir la situación, la realidad como es: ¿año y medio en esta situación va a indisponer a la opinión pública para votar a la ultraderecha? Pues yo creo que con esta situación y este goteo, igual resulta que nos encontramos luego con una situación peor", reflexiona.

También critica su falta de reacción a los problemas judiciales, conflictos internos del PSOE y escándalos machistas que salpican al seno del partido. "Es un ruido tremendo, semana a semana", lamenta.

El dirigente vasco desvela que conversó por última vez con Pedro Sánchez hace más o menos un mes y que hablaron "un poco de todo", sobre todo "de las cosas que él se había comprometido y firmado y que son públicas". Esteban cuenta que el presidente le recibió "con este discurso que luego hizo también en la rueda de prensa de llegar hasta el final".

"Pero es que están pasando cosas", dice con indignación. "No puede ser esconder la cabeza como el avestruz y no pasa nada", le reprocha, e insiste en la convocatoria de elecciones: "Esto da para lo que da. ¿Que tenga que convocar ahora mismo? Pues igual lo puede ir viendo, pero estoy seguro que tiene que estar pensándolo, porque esto, durante año y medio, no aguanta".

Con Feijóo, reconoce, no habla de manera habitual ni puntual. "Los dos tenemos los teléfonos, pero no...", afirma, para después asegurar que "el PP no desaprovecha ocasión para intentar, sin que venga a cuento, zaherir y meterse contra el PNV".

