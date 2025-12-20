Aitor Esteban: "Pedro Sánchez está explorando la demoscopia para convocar elecciones"

El presidente del PNV considera, ante el avance de Vox, que igual "en un año y medio se está en una situación peor". "La única razón de ser es que no llegue la ultraderecha", ha dicho sobre el Gobierno.

Aitor Esteban, presidente del PNV, ha concedido una entrevista en laSexta Xplica en las que ha analizado la situación actual del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. En sus palabras, ha afirmado que Pedro Sánchez "está explorando la demoscopia para convocar elecciones".

"Lo hizo hace unos años, tras unas municipales. Va y convoca. Nosotros no vamos a desdibujarnos ideológicamente y claro, cómo armas mayorías así. Es imposible", ha expresado.

Esteban, en ese sentido, ha hablado de la presencia de Vox: "La única razón de ser es que no llegue la ultraderecha. Como comprenderá a mí no me hace gracia, pero hay que medir la situación y la realidad".

"¿Va a mejorar todo en un año y medio? Yo creo que con este goteo igual resulta que nos encontramos una situación peor", ha concluido Esteban.

