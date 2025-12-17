Monrosi: "Me llama la atención que el PSOE no trate a Cerdán, Ábalos, Koldo o Salazar como unos auténticos traidores"

José Enrique Monrosi se muestra muy crítico con la actitud del PSOE con Cerdán, Ábalos, Koldo o Salazar y recuerda que "gracias a esta gente, en este país va a gobernar la derecha de la mano de la ultraderecha mucho tiempo".

Uno de los momentos más llamativos en la comparecencia de Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado se producía cuando contestaba a un senador del PSOE: "Pregúntese si usted está en condiciones de hacerme un reproche como el que me ha hecho".

Un comentario donde muchos han visto una amenaza, pero ante el que el Partido Socialista asegura que no se sienten amenazados y que se toman muy en serio la lucha contra la corrupción. En este sentido, Iñaki López afirma que "nos alegra enormemente que tengan respuestas, porque lo que no han tenido hoy han sido preguntas".

A propósito de esto, a José Enrique Monrosi le llama la atención "hasta qué punto hemos normalizado que una persona como Santos Cerdán, que hasta hace muy poco tiempo era la mano derecha de Pedro Sánchez, sea un juguete roto de los corruptos de la política".

Además, tampoco entiende que "el PSOE, a gente como Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García o Paco Salazar no los trate como lo que deberían ser para ellos: unos auténticos traidores".

"Gracias a esta gente, si nada cambia, en este país va a gobernar la derecha de la mano de la ultraderecha mucho tiempo", apunta Monrosi, que añade que estos escándalos "están arrasando las posibilidades electorales del PSOE en todo el territorio".

