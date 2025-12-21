Maestre y "el fruto del árbol envenenado" de la legislatura: "Se ha considerado que hay una mayoría progresista"

El periodista ha analizado la situación actual de los socios con respecto al Gobierno y ha señalado que se tienen que plantear "si merece la pena estar un año más a cambio de tener una oposición débil durante 10 años".

Antonio Maestre ha analizado la situación actual del Gobierno y los socios de legislatura en laSexta Xplica. Un análisis en el que el periodista ha señalado que lo importante para los grupos parlamentarios que apoyan al PSOE es plantearse "si merece la pena estar un año más a cambio de tener una oposición débil durante 10 años".

A raíz de ello, ha sacado la teoría de "el fruto del árbol envenenado": "Esto es una doctrina jurídica y es que cualquier cuestión que emana de algo que está podrido al final tiene el mismo problema. En este caso, se ha considerado que hay una mayoría progresista y este es el problema fundamental".

"Sumar falló en el análisis al entender que entraba en un Gobierno minoría y con una mayoría que no era progresista con las limitaciones que eso te va a dar para tener una actividad legislativa de progreso. Pues obviamente, tu capacidad de acción y de vender medidas de progreso a las tuyas son pocas y limitadas. En condiciones normales, los primeros en querer tener unos Presupuestos expansivos y ambiciosos tienen que ser los socios", ha añadido.

Volviendo al momento actual, Maestre ha afirmado que lo que tienen que hacer los socios no es decir "quita a estos ministros": "Lo importante es que tienes que plantearle al Gobierno unas propuestas ambiciosas que luego saldrán o no, pero tienes que presentarlas para que eso se debata".

