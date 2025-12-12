Pilar Bernabé tira el comodín del machismo como "problema estructural", insiste en "aprender" de los errores y habla de "un antes y un después" en el PSOE

¿Por qué es importante? Las mujeres socialistas se han reunido este viernes para analizar las denuncias por acoso sexual que acorralan al partido socialista, una reunión de tres horas presidida por la secretaria federal de Igualdad, Pilar Bernabé, quien ha asegurado que "no es cuestión de cuántos salgan, sino de cómo vamos a actuar".

El PSOE enfrenta una crisis interna debido a denuncias de acoso sexual contra varios de sus dirigentes, lo que ha llevado a una reunión de mujeres socialistas encabezada por Pilar Bernabé, secretaria federal de Igualdad. Bernabé ha señalado que las mujeres socialistas establecen estándares elevados y ha calificado el problema como estructural, asegurando que marcará un "antes y un después" en el partido. Ha enfatizado que el PSOE, comprometido con el feminismo, implementará medidas de tolerancia cero contra el machismo. Reconociendo errores, Bernabé ha subrayado que el partido busca liderar un cambio de conciencia y ser ejemplarizante en la lucha por la igualdad.

Gabinete de crisis en Ferraz. El PSOE es una olla a presión. Las mujeres socialistas se han reunido este viernes para analizar las denuncias por acoso sexual que acorralan al partido socialista, una reunión de tres horas presidida por la secretaria federal de Igualdad, Pilar Bernabé.

Hace tan solo unos minutos ha atendido a los medios y ha afirmado que esto sucede porque las mujeres socialistas "ponen el listón muy alto". Ha vuelto a tirar del comodín de que es "un problema estructural". Y atentos, porque ha asegurado que esto marcará "un antes y un después" en el PSOE.

José Tomé, Francisco Salazar, Antonio Navarro, Javier Izquierdo son los nombres de los dirigentes socialistas denunciados por mujeres en las últimas semanas. "Si se ha cometido el error, como hemos reconocido, aprendemos", ha asegurado este viernes Bernabé. A continuación ha dicho, sin embargo, que "no es casual", tampoco, que salga en el PSOE con la "fuerza" de estos días.

La secretaria de Igualdad ha expresado que no es cuestión de cuántos casos o denuncias de acoso sexual en el seno del PSOE salgan, sino de cómo va a actuar el PSOE, que, ha remarcado, no va a parar. "Y ahora en el PSOE vamos a volver de ejemplo a las mujeres socialista que han levantado la voz, que han puesto una realidad encima de la mesa. El PSOE es feminista y por eso puso en marcha todas las medidas necesarias para darle cobertura a las mujeres", ha remarcado.

Y aunque ha reconocido que se han cometido errores, ha afirmado que "aprendemos, hablamos, analizamos y mejoramos". "No vamos a escapar de una cuestión que es vital, es más es que la vamos a liberar. El PSOE en su conjunto, con las mujeres, con toda la organización vamos a atajar comportamientos machistas en todas las esferas de la sociedad", ha dicho.

Bernabé ha asegurado que quieren liderar "este cambio de conciencia en la organización, dentro de la sociedad, también en nuestra organización". Por ello, ha comunicado que van a poner en marcha "todas aquellas medidas encaminadas a la tolerancia cero".

A continuación, ha remarcado que "no es compatible ser socialista con ser machista". "El PSOE es feminista y lo practica nuestra organización permanentemente, y lo lleva practicando desde que estamos en cada uno de los gobierno ejerciendo la política transformadora en este país para alcanzar los mayores índices de igualdad", ha agregado.

Tras eso, ha apuntado que "es verdad que hay una realidad y la tenemos que afrontar". "Hemos sido pioneros en muchas cosas, pero también hemos sido ejemplarizantes, y la voluntad ahora del partido es ser ejemplarizante", ha destacado. "Vamos a marcar el paso de la tolerancia cero", ha insistido.

