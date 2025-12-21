Cientos de personas guardan un minuto de silencio en Sídney en homenaje a las víctimas del atentado en Bondi Beach

El contexto El 14 de diciembre, un padre y su hijo abrieron fuego contra unos bañistas en una de las playas más famosas de Australia, donde se estaba celebrando el primer día del Janucá.

En Sídney, cientos de personas guardaron un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Bondi Beach, donde murieron 16 personas tras un tiroteo. Entre los fallecidos se encontraba uno de los tiradores, abatido por la policía. El ataque, perpetrado por un padre e hijo, dejó 42 heridos, incluidos dos policías. Chris Minns, primer ministro de Nueva Galés del Sur, señaló que el ataque fue dirigido contra la comunidad judía durante Janucá. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, declaró el Día Nacional para la Reflexión y anunció reformas en las leyes de armas para mejorar el control y regulación.

Fueron 16 personas las que murieron en el tiroteo en una de las playas más famosas de Australia, después de que dos personas abrieran fuego contra un grupo de bañistas. Entre los fallecidos, uno de los tiradores, que fue abatido en la operación policial.

El ministro de Salud, en ese sentido, confirmó que los disparos dejaron un total de 42 heridos, dos de ellos policías.

Los agentes, horas después del ataque, informaron de que los atacantes eran padre e hijo. El primero, de 50 años, tenía licencia de armas y fue quien resultó abatido por la Policía. El segundo, un joven, de 24 años, acabó en estado crítico y bajo custodia policial.

Chris Minns, primer ministro de Nueva Galés del Sur, confirmó que el ataque estuvo "diseñado para objetar a la comunidad judía en Sídney durante el primer día de Janucá".

La Policía australiana, por su parte, aseguró que se trató de un "ataque terrorista". "No se dejará piedra sin mover", afirmaron.

El primer ministro de Australia, tras el ataque, anunció que su Gobierno va a poner en marcha una reforma de las leyes que regulan el uso de armas de fuego. Con el objetivo de mejorar el sistema de control de licencias, han anunciado la aceleración del Registro Nacional de Armas, un mayor uso de inteligencia criminal para la concesión de licencias, la posible limitación del número de armas por persona y la revisión de los tipos de armas permitidas.

