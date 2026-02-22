Afra Blanco: "¿Qué coño está pasando para que la gente de izquierdas no vaya a votar a la izquierda?"

En el debate de laSexta Xplica, Afra Blanco se pregunta por qué parte del electorado de izquierdas no se ha movilizado en las últimas elecciones y se muestra ilusionada por el nuevo proyecto que lideran, entre otros, Gabriel Rufián: "Yo quiero pensar que esto no va de egos".

En el plató de laSexta Xplica, Afra Blanco toma la palabra en el debate político que plantea el programa de laSexta esta noche, centrado en buena parte en la nueva unión de las izquierdas. Blanco sitúa el foco en la recomposición del espacio a la izquierda del PSOE y en la necesidad -subraya- de articular una estrategia común que permita consolidar una alternativa sólida. En ese marco, reconoce estar ilusionada con este nuevo proyecto que lidera, entre otros, Gabriel Rufián.

"Yo quiero pensar que esto no va de egos", comenta la sindicalista, que reconoce que en la sociedad española existe escepticismo sobre la viabilidad de esa unidad, aunque la considera "absolutamente necesaria". Frente a quienes auguran desacuerdos y "caos", desliza una idea concreta: "Existen las candidaturas con independientes. Ahí lo dejo. Creo que ya estoy diciendo bastante más en esos territorios de cinco. Creo que estoy diciendo bastante".

En el cara a cara con la popular Andrea Levy, presente también en el programa de laSexta, Blanco introduce una reflexión autocrítica sobre la desmovilización del electorado progresista. "¿Qué coño está pasando para que la gente de izquierdas no vaya a votar a la izquierda?", se pregunta en voz alta.

Acto seguido, interpela directamente a la dirigente popular con una batería de cuestiones: "¿Qué gobierno del Partido Popular bajó el paro por debajo del 10%? ¿Qué gobierno del Partido Popular cerró con un 92% de la creación de empleo vinculado al sector público? ¿Qué Gobierno del Partido Popular consiguió que este país fuera la economía avanzada del mundo que más crece? ¿Qué gobierno del Partido Popular consiguió una ocupación en máximos históricos?". Y remata ella misma: "Ya te lo digo yo: ninguno", al contrario de lo que, deja entrever con sus cuestiones, sí ha ocurrido con el Gobierno de Pedro Sánchez.

"El problema está, efectivamente, y en esto sí que te doy la razón, que la gente no lo nota porque no se está distribuyendo la riqueza", concede Blanco a Levy. A su entender, el crecimiento macroeconómico no se traduce en mejoras palpables para la mayoría social. Señala de forma expresa el acceso a la vivienda como uno de los principales asuntos que preocupan a la sociedad y asegura que, en este diagnóstico, coinciden fuerzas situadas a la izquierda del PSOE, entre ellas, Rufián, Emilio Delgado y Sumar. "Hacer más, que no es poco, hacer más", resume sobre la disposición de ese espacio político.

La sindicalista también amplía el foco hacia la derecha y la ultraderecha. Afirma que "algunos no entienden que el señor Abascal reivindique etapas anteriores a la democracia, aunque lo ha dicho", y añade que el líder de Voz está, además "reivindicando la reforma de Milei" y "la manera de hacer política de Donald Trump". Asó, la sindicalista cree que la articulación de una izquierda coordinada no solo debería responder a una estrategia electoral, sino a la necesidad, dice, de frenar a la ultraderecha.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.