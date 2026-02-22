Revilla, tras escuchar la respuesta del juez Castro a Juan Carlos I y Urdangarin: "Tanto el rey como su yerno han cometido tropelías probadas"

El expresidente cántabro ha afirmado que no le extraña que el magistrado "esté hablando un poco fuerte" porque se encuentra ante dos personas que están "contando falsedades".

El juez José Castro ha respondido en laSexta Xplica a la serie de "falsedades" que tanto Juan Carlos I como Iñaki Urdangarin han aseverado en sus respectivos libros sobre lo sucedido en el caso Nóos. Tras escucharle, Miguel Ángel Revilla ha dado su valoración.

"Estamos ante dos personas, tanto el emérito como el yerno, que han cometido tropelías probadas. Esto no es aventurar nada. Estamos ante un juez decente. Ya os he dicho antes que tengo, y no me suelo equivocar, que apuesto pocas veces así por una persona tan contundentemente. Yo, cuando le vi actuar, vi que es un hombre honesto", ha afirmado.

De hecho, ha señalado que el magistrado es "es el juez que yo quisiera tener en el caso de ser inocente y el que no quisiera tener en el caso de ser culpable".

"Yo le tengo una profunda admiración a este hombre y no me extraña que esté hablando un poco fuerte porque se encuentra con dos personajes que están teniendo mucho eco, vendiendo libros, apareciendo en televisión... contando falsedades sobre un hombre que aguantó el tirón y que nos hizo creer a muchos en la justicia", ha concluido.

