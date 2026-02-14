Andrea Levy recuerda los inicios políticos de Gabriel Rufián: "Iba con una barra de pan diciendo que España robaba"

Gabriel Rufián inicia el 18 de febrero una gira con líderes de izquierdas para promover la unidad frente al PSOE. Andrea Levy recuerda sus inicios independentistas en Cataluña y cuestiona su actual papel como referente de la izquierda.

Gabriel Rufián arranca el próximo 18 de febrero una gira de actos públicos con distintos líderes de izquierdas, comenzando junto a Emilio Delgado, de Más Madrid. El objetivo de estos encuentros sería la reunificación de los partidos situados a la izquierda del Partido Socialista en un nuevo bloque común.

Desde el plató de La Roca, Andrea Levy ha querido recordar cómo fueron los inicios en la política de Rufián, ya que ambos comenzaron juntos en diferentes partidos en Cataluña.

"Era un señor que se presentó por una asociación que se llamaba 'Súmate'", ha explicado la 'popular'. Asimismo, ha señalado que durante los mítines Rufián acudía con una barra de pan: "Le cortaba un cacho y decía que eso era lo que le quedaba a Cataluña; lo demás nos lo roba España".

Por eso, a Levy le cuesta creer ahora que Gabriel Rufián quiera "representar al obrero de Vallecas o al de Cádiz", cuando antes tenía esta visión independentista.

"Es una persona que, por su supervivencia política, ahora saca de la chistera esta unión personalista, pero sinceramente no me creo que pueda ser reconocido como un líder de la izquierda", opina Levy.

