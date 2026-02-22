Gabriel Rufián, en 'Lo de Évole': "Tenemos que intentar que ser facha vuelva a dar vergüenza"

"Vendrá un ciclo de derecha y ultraderecha", pronosticó Gabriel Rufián en marzo de 2025, en esta entrevista de 'Lo de Evole' que se vuelve a emitir este fin de semana y laSexta recupera.

En 2025, Jordi Évole entrevistó a Gabriel Rufián. El portavoz de ERC pronosticó, y lamentó, un futuro con "un ciclo de derecha y ultraderecha". "Creo que tenemos que intentar que ser facha vuelva a dar vergüenza y para esto, tiene que pasar un tiempo", afirmó ante el periodista.

Rufián reflexionó sobre la "moda de ser facha y racista". "Antes molaba tocar la guitarra y hacer discursos marxistas y ahora lo que mola es ser xenófobo y machista", lamentó, advirtiendo sobre lo "chungo y jodido" del tema. "No es tan difícil desactivar a un racista o a un homófobo", opinaba por el contrario Évole.

Para ello, Rufián planteó una hoja de ruta: "Lo primero que tienes que decirle a esta gente que se vanagloria de ser valiente es que no lo es, que ir en contra del 'robagallinas' y el chaval que ha llegado en un cayuco es de cobardes; y dos, que no son patriotas, porque no es de patriotas odiar a la mitad de tu país. Vox, Aliança Catalana e incluso según qué espacio de la derecha catalana independentista odian a parte de su país, lo excluyen. Eso no es de ser patriota. ¿Tú cómo eres patriota excluyendo a esta gente? Es tu gente".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2025 de laSexta.

*Vuelve a ver 'Lo de Évole:Gabriel Rufián' en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.