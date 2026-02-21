Afra Blanco cree que la alianza de la izquierda es "un acto de responsabilidad": "Soy antifascista y pido que sean responsables"

La izquierda ha celebrado un acto de relanzamiento con la vista puesta en las elecciones de 2027. Afra Blanco ha valorado el encuentro y ha pedido responsabilidad, unidad e ilusión para construir una alternativa frente a la ultraderecha.

Este sábado, varias formaciones de izquierda han celebrado un acto de relanzamiento del proyecto político con el objetivo de contener a la ultraderecha de cara a las elecciones de 2027.

Desde el programa laSexta Xplica, Afra Blanco ha valorado de forma positiva estos encuentros y ha reconocido que le han hecho "ilusión".

"A mi me ha hecho ilusión. Creo que es un acto de responsabilidad lo que se esta haciendo. Creo que no solamente estan de acuerdo en una cosa, como poco en dos: primero que son antifascistas, yo también, y segundo que son de izquierdas, yo también, y no es poco", comenta la sindicalista.

Blanco también ha querido subrayar su posición personal: "Soy una persona antifascistas y le pido a la izquierda que sea responsable y que genere ilusión". En ese sentido, ha pedido a los dirigentes que "se pongan a un lado y que permitan que se pueda construir esa alternativa".

Una alternativa en la que espera que haya numerosas "propuestas políticas y definidas" para ofrecer a la ciudadanía un proyecto claro y sólido de cara a los próximos comicios.

