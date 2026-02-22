Revilla, sobre Rufián: "Ahora mismo es el mejor parlamentario que tenemos en España"

Para el expresidente de Cantabria, el líder de ERC es "un hombre que atina mucho en los diagnósticos": "Pero no soy muy optimista de que esto salga bien", añade.

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha analizado en laSexta Xplica la unión de la izquierda que ha marcado la última semana el país. Así ha asegurado que Gabriel Rufián, líder de ERC "es el mejor parlamentario de España".

Sobre la unión de la izquierda, muchos dicen que "se lo están tomando en serio, que hay que ponerse las pilas". "Algo tendrán que hacer y algo hay que hacer, porque no tiene sentido esa atomización de tanta izquierda", sostiene el cántabro.

"Yo lo primero que quiero lanzar, no le conozco, no he hablado nunca con él, no le he saludado nunca, pero tengo un gran respeto por Rufián y por las ideas que ha puesto en marcha. Me parece que es ahora mismo el mejor parlamentario que tenemos en España", ha añadido.

Para el expresidente, el líder de ERC es "un hombre que atina mucho en los diagnósticos": "Pero no soy muy optimista de que esto salga bien, porque hoy hay una atomización de chiringuitos pequeños, de grupitos pequeños, que con tal de sacar un diputado o dos diputados...", agrega.

Es por ello que pese a que transmita su admiración por Rufián, le cuesta "creer que esto cuaje", sentencia Miguel Ángel Revilla.

