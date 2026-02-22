Nuria Roca celebra los 200 programas de La Roca con imágenes de la primera emisión: "Envejecemos todos..."

Si hay algo que le gusta a Berni Barrachina es una hemeroteca y en día tan destacado no podía no tirar de ella para recordar los primeros momentos del programa de laSexta en emisión.

Berni Barrachina ha tirado de hemeroteca para celebrar los 200 programas de La Roca. "Nos hemos vestido de forma elegante para celebrarlo", ha expresado Nuria Roca, tras lo que han dado paso a imágenes del primer programa, el 10 de octubre del 2021, en el que el tema central de actualidad en ese momento era el volcán de La Palma. Además, ese día Roca entrevistó a Carlos Latre, Pablo Motos y Mercedes Milá.

"La de noticias que hemos dado desde el primer día y que se han olvidado, como el volcán, la guerra de Ucrania, o lo de Casado. Pasa una semana y se nos olvidan las noticias", ha expresado Barrachina, a lo que la presentadora ha añadido: "Nos atropella la actualidad".

En lo referente al cambio de los colaboradores, han destacado precisamente el de Berni. "Antes tenías menos canas, pero envejecemos todos", ha expresado Nuria Roca, tras lo que Pilar Vidal le ha respondido: "Pues tú estás mejor todavía ahora". "Tú siempre estás bien, Nuria", ha coincidido Barrachina.

