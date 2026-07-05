Afra Blanco: "A la gran mayoría de los empresarios de este país no os preocupa la salud de los trabajadores, porque si no, no hablaríais de absentismo"

La sindicalista Afra Blanco responde a los empresarios que han participado en este debate de laSexta Xplica para hablar del absentismo laboral.

Afra Blanco carga en laSexta Xplica contra el discurso que vincula el aumento de las bajas laborales con el absentismo y sostiene que el verdadero problema es la falta de inversión en prevención y salud laboral. Durante el debate, la sindicalista responde a varios representantes empresariales que alertan del coste que suponen las ausencias de los trabajadores.

Blanco asegura que, si realmente existe fraude en las bajas, las empresas ya cuentan con mecanismos para actuar. "Si alguien considera que existe el fraude, tienen el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores y puede ponerse en contacto con los propios facultativos", afirma.

La sindicalista reconoce que las bajas laborales también le preocupan, aunque por un motivo muy distinto al que, según dice, exponen los empresarios. "Me preocupa la salud de los trabajadores", sostiene, antes de lanzar una dura crítica: "A la gran mayoría de los empresarios de este país no les preocupa la salud de los trabajadores, porque si os preocupara la salud de los trabajadores no hablaríamos de entrada de absentismo".

En ese sentido, cuestiona el uso del propio concepto de absentismo y defiende que mezcla situaciones muy diferentes. "Cuando se habla de absentismo, ¿de qué están hablando? ¿Qué datos están metiendo? También los permisos de paternidad, los permisos que existen...", señala durante su intervención, interrumpida en varias ocasiones por el resto de participantes. A su juicio, si el objetivo fuera abordar el problema de las bajas, los allí presentes estarían "hablando de incapacidad temporal". "Efectivamente, estaríais hablando de bajas y no de absentismo", insiste.

Blanco también pone el foco en los problemas del sistema sanitario y asegura que una parte del incremento de las incapacidades temporales responde a las listas de espera. "Estaríais hablando de traumatología, estaríais hablando de los cuatro o cinco meses que se tarda para tener precisamente esa primera cita. Estaríais hablando de meter pasta en la sanidad pública. Estaríais hablando de pruebas, de revisiones, de rehabilitación que nunca llegan", afirma.

Además, denuncia la escasa implantación de medidas para proteger la salud mental en el ámbito laboral. "Si os preocupara mínimamente la salud mental de los trabajadores, denunciaríais que solamente un 5 % de las empresas en España tienen planes de prevención para la salud mental", asegura. También critica los recursos disponibles en las mutuas para atender este tipo de problemas y compara la situación española con la de Chile.

La sindicalista sostiene igualmente que muchas enfermedades tienen un origen o un agravamiento relacionado con las condiciones laborales y lamenta que no se ponga el foco sobre las empresas que incumplen la normativa. En lugar de hablar de "trabajadores repetidores", dice, habría que hablar de "empresas repetidoras" y de problemas como las "cargas abusivas", las "eternas jornadas", las reestructuraciones o los despidos.

Por último, Blanco defiende que el incremento de las bajas laborales responde también a un cambio en la forma de entender el trabajo. "Estamos ante un cambio de modelo y bienvenido sea, porque ahora mismo no se vive para trabajar, se trabaja para vivir dignamente", afirma.

La sindicalista concluye su intervención reprochando a la Patronal que aún no haya respaldado la reforma de la normativa de prevención de riesgos laborales. "Llevamos 19 meses negociando la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Sabéis quién no la ha firmado? Los empresarios", asegura. "Seguís viendo a los trabajadores como mercancía", sentencia.

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