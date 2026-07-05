Alberto Garzón: "La mayoría de las bajas no llegarían a producirse si se mejoran las condiciones laborales"

El exministro de Consumo interviene en el debate de laSexta Xplica para hablar de las bajas laborales y responde a un empresario que habla de la "lacra" que supone a su juicio el "absentismo laboral".

La Patronal desliza que los jóvenes se aprovechan del sistema de bajas y un empresario acaba de asegurar en laSexta Xplica que "la tasa de absentismo laboral supera el 7 %", algo que considera "una lacra" ya que supone, según los datos que maneja "entre 35.000 y 40.000 euros al año".

El exministro de Consumo Alberto Garzón afea en el debate del programa de laSexta lo que insinúan este tipo de narrativas, que "vienen a decir que la responsabilidad está en los trabajadores, que son más vagos y que ellos tienen la culpa de ponerse enfermos".

"Esa narrativa hay que contrastarla con la realidad", advierte, para después asegurar que "si se escarba en esos datos y se pregunta a profesionales" se descubre que "la mayoría de esas bajas estarían resueltas o no llegarían a producirse si se mejoran las condiciones laborales".

Garzón destaca que hay ciertos problemas de salud que son, desgraciadamente, habituales y que dependen de las funciones de cada puesto de trabajo. "Cuando uno está nueve o diez horas diarias cargando cajas es normal que se produzcan esas bajas. Si las condiciones laborales fueran mejores, habría menos bajas", sentencia.

Su esposa es médico de atención primaria y le ha explicado que "las bajas se están prolongando debido a las listas de espera, porque se tardan meses en que te vea un especialista o te haga pruebas". "Hay una causa directa, un hilo que conduce a los recortes en la Sanidad en las comunidades autónomas al hecho de que esa persona no pueda sanar", defiende.

También destaca que muchos trabajadores sufren presión para reincorporarse por parte de la empresa aunque aún no estén recuperados por completo.

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