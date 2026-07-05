Una IA verde: varias empresas trabajan para conseguir que los drones aceleren la reforestación

Los detalles AirSeed en Australia y Morfo en Brasil están desarrollando distintos proyectos con una misma misión: restaurar grandes extensiones de terreno de una forma más rápida, precisa y escalable.

Con el aumento de temperaturas, los incendios forestales son cada vez más frecuentes, destruyendo miles de hectáreas de vegetación anualmente. La reforestación natural puede tardar décadas, pero la tecnología busca acelerar este proceso. Empresas como AirSeed en Australia y Morfo en Brasil utilizan drones y biotecnología para reforestar de manera más eficiente. Los drones fotografían el terreno, y la inteligencia artificial analiza factores como el suelo y la humedad para seleccionar las especies adecuadas. Luego, los drones lanzan cápsulas biodegradables con semillas y nutrientes, facilitando la germinación. Estos proyectos prometen restaurar terrenos de forma rápida y escalable.

Con el calor que sufren varias zonas del mundo, los incendios están a la orden del día. Por desgracia, miles de hectáreas de vegetación desaparecen cada año a causa de las llamas y un bosque puede tardar décadas en recuperarse. Pero ahora, la tecnología quiere acelerar ese reloj.

"Combinamos drones especialmente diseñados con biotecnología para acelerar la reforestación". Es lo que explican desde la empresa AirSeed, que está trabajando en Australia para conseguir que la IA pueda acelerar el proceso de reforestación. Primero, los drones fotografían el terreno. Después, la inteligencia artificial analiza el suelo, la humedad, la pendiente y la vegetación para decidir qué especies pueden crecer mejor en cada zona.

Con el mapa preparado, comienza la siembra de precisión. Los drones lanzan cápsulas biodegradables con semillas, nutrientes y elementos que favorecen su germinación. "La idea es que la semilla lleve las condiciones necesarias para germinar con más facilidad", apuntan desde Morfo, una empresa en Brasil con el mismo objetivo que la australiana.

Proyectos distintos con una misma misión: restaurar grandes extensiones de terreno de una forma más rápida, precisa y escalable. Porque el bosque del futuro podría comenzar con una semilla lanzada desde el cielo.

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