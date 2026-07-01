Afra Blanco: "Ojalá Juanma Moreno se atreviera a ir a elecciones y marcara una línea roja, pero no lo creo"

La sindicalista da por hecho que Juanma Moreno acabará pactando con Vox y sostiene que el acuerdo ya está cerrado. Además, cree que el presidente andaluz asumirá las exigencias de la formación de Santiago Abascal, aunque intente retrasar su coste político.

En Al Rojo Vivo, la sindicalista Afra Blanco se ha mostrado convencida de que Juanma Moreno Bonilla acabará alcanzando un acuerdo con Vox para garantizar la estabilidad de su Gobierno y acusó al presidente andaluz de haber ocultado durante meses el alcance de ese posible pacto.

"Yo no tengo ninguna duda de que va a pactar. ¿Alguien tiene alguna duda de que se va a comer la 'prioridad nacional'? Yo no. Su partido ya se la ha comido", afirma. A su juicio, el PP evitó asumir públicamente esa posición porque necesitaba presentarse ante los andaluces como una alternativa capaz de gobernar sin depender de Vox.

Blanco sostiene que Moreno Bonilla buscó convencer al electorado de que podía gobernar en solitario y evitar concesiones a la formación de Santiago Abascal. "Porque tenía que engañar a todos los votantes. Porque tenía que engañar a las gentes de Andalucía. Porque tenía que convencer a las gentes de Andalucía de que le votaran a él, porque solo con él y sin Vox estaríamos hablando de defender a los seres humanos y no de violar los derechos humanos", asegura.

La sindicalista también dio por hecho que el pacto entre ambas formaciones ya está cerrado. "No tengo ninguna duda. Y además, también escuchando a periodistas reputados que conocen y que están hablando con los dos partidos. El acuerdo está hecho. El acuerdo está hecho para mal de todos los andaluces", sostiene.

Por último, reconoce que preferiría que Moreno Bonilla optara por romper las negociaciones y convocar elecciones, aunque no cree que ese escenario vaya a producirse. "Ojalá Juanma Moreno Bonilla se atreviera a ir a elecciones y marcara una línea roja. Ojalá, pero no lo creo", concluye.

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