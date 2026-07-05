Belén Guirao (UGT), a los empresarios que se quejan de las bajas: "Vosotros perderéis dinero, pero los trabajadores perdemos la salud"

La portavoz de RUGE (UGT), Belén Guirao, afea en laSexta Xplica que algunos empresarios culpen a los trabajadores por las bajas laborales y sostiene que el debate sobre el absentismo ignora el coste de la mala organización y la falta de prevención.

La portavoz de RUGE -la asociación juvenil de UGT- Belén Guirao, rechaza en laSexta Xplica los discursos que responsabilizan a los trabajadores de las bajas laborales y sostiene que el debate sobre el absentismo "siempre" se centra en el impacto económico para las empresas, pero no en las causas que lo provocan ni en sus consecuencias para la salud de los empleados.

Durante un debate sobre el aumento de las bajas laborales y el absentismo, en el que varios representantes empresariales alertan de su coste, Guirao responde que "llamar memos a trabajadores enfermos o culpabilizar a los trabajadores enfermos no es precisamente el mejor ejercicio de madurez emocional o mental".

La sindicalista defiende además el cambio de mentalidad de las nuevas generaciones respecto al trabajo y asegura que los jóvenes sitúan "la salud mental y la salud psicosocial también en el centro de trabajo", con el objetivo de "fortalecerla y promoverla". En ese sentido, rechaza retrocesos en las condiciones laborales y afirma que avanzar como sociedad no pasa por "volver a trabajar 12 horas al día, seis días a la semana", como, afirma, les gustaría a algunos de los presentes en plató.

Guirao también cuestiona que el debate sobre el absentismo se plantee únicamente desde el punto de vista económico. "Siempre nos centramos en el coste del absentismo, pero nunca en el coste de una mala organización o en el coste de no prevenir", sostiene.

En ese punto contrapone el impacto para empresas y trabajadores: "Vosotros perderéis dinero, pero nosotros, los trabajadores, perdemos nuestra salud y, en algunos casos, la vida", afirma.

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