Antes de participar en la organización de la histórica huelga general de 1976, Nati Camacho ya acumulaba un largo historial de lucha obrera, lo que le llevó a ser detenida varias veces y acabar encerrada, alguna de ellas, en el centro de torturas de la dictadura.

Nati Camacho fue una de las organizadoras de la histórica primera huelga general de 1976. En su caso, tenía prisa por empezar a disfrutar las libertades que le habían negado desde pequeña.

Asegura a laSexta Columna que no pudo ir a la escuela, porque sus padres "fueron muy represaliados" por el franquismo: "Fusilaron a mis abuelos, a mi madre y mi padre los condenaron a muerte y se lo conmutaron luego por bastantes años de prisión", explica.

Nati cuenta que lo que tuvieron que hacer fue como "un exilio interior", ya que, afirma, sus padres "creían que sus hijas no podían aprender a cantar el 'Cara al sol' ni a rezar".

De este modo, la sindicalista empezó a aprender desde muy pequeña, con ocho o diez años, a coser. Pasados el tiempo, una joven Nati acabó trabajando en una fábrica, donde empezó a moverse con sus compañeras en unos primeros plantes en medio de la dictadura. Su primera reivindicación fue que hubiera un botiquín y un médico en la fábrica.

A partir de ahí, señala, "nos damos cuenta de que o nos organizábamos o iban a abusar más". Esa lucha es la que hace que Nati acabe fichadísima por la policía franquista. Entre 1965 y 1973, comenta, la detienen hasta en siete ocasiones y dos de ellas acaba en la cárcel.

Nati llega a estar encerrada en el centro de torturas de la dictadura, la Dirección General de Seguridad, embarazada de seis meses. Eso no detiene a los policías franquistas, que le golpean: "Nos ponen en fila y nos tememos lo peor. Vemos que son muy, muy agresivos, que empiezan a insultarnos, a mí me agarran varias veces y yo me pongo a gritarles porque me dicen que me van a hacer echar el niño por la boca", recuerda Nati, que asegura que toda protesta sindical "durara lo que durara, se respondía con una dureza desproporcionada".

Carles Vallejo, responsable de organización de CCOO en SEAT en 1976, comenta que los grandes consorcios y grupos industriales con gran concentración de trabajadores "eran los más activos en la lucha contra la dictadura" y, por tanto, "el foco principal de la represión".

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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