Pascual Ortuño, fundador de Vino Tinto, recuerda las duras críticas que recibió el grupo tras la victoria del 'sí' a la ley de Reforma Política de Adolfo Suárez, impulsada en parte por su canción 'Habla, pueblo, habla'.

Vino Tinto, el grupo de Pascual Ortuño, había subido a los cielos cuando el gobierno de Suárez convirtió su canción, 'Habla, pueblo, habla', en el himno de la reforma política.

Aquella pegadiza tonada, así como la propaganda a favor del sí en el referéndum, impulsaron la victoria de Suárez. Sin embargo, la izquierda, todavía ilegal en la España de 1976, más que reforma quería la ruptura con el régimen de Franco, por lo que no aplaudió la victoria del Gobierno y criticó con dureza al grupo Vino Tinto.

Pascual recuerda que en ese momento "la universidad se nos volvió en contra": "Alguno de los compañeros tenían hasta incluso miedo, un temor a que se les abucheara". De hecho, apunta, en algún concierto se les abucheó

Sin embargo, cuenta que "lo más drástico" llegó con Manuel Vázquez Montalbán, que escribió una columna titulada "De Vino Tinto al Vino Tonto".

El propio Pascual no reconocía al grupo que él había fundado y que acabó por disolverse. Aunque algunos miembros intentaron mantenerlo, Vino Tinto terminó devorado por el éxito de la democrática canción. "No eran conscientes ellos de que iba a tener esa repercusión. Lo que pasa es que fue una canción muy pegadiza, la letra y la música, que no solamente en España, en Sudamérica también se ha cantado en las elecciones", afirma.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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