Tras la muerte de Franco, en 1976 se produce el estallido social. Miles de huelgas tienen lugar por toda España en los primeros tres meses del año. laSexta Columna lo recuerda con algunas de sus protagonistas.

"1976 fue el año donde, de alguna manera, se manifestó todo el descontento que había a lo largo del tiempo", explica Soledad Pérez, extrabajadora de Induyco y una de las mujeres que participó en aquellos movimientos de paros en las fábricas y palos en la calle, porque muerto Franco, no se acabó la rabia.

Sólo en los tres primeros meses de aquel año del descontento hubo más de 17.000 huelgas en España. Nati Camacho, exdirigente de CCOO en el sector textil, resume las reivindicaciones en tres puntos clave: "Libertad, amnistía y estatuto de autonomía".

Miles de huelgas que explotaron después de conflictos fundamentales, como en la SEAT, donde el sindicalista Carles Vallejo cuenta cómo se convirtió "lo que había sido la empresa modelo del régimen en una empresa de referencia de lucha obrera" tras el asesinato de Antonio Ruiz Villalba.

"Franco había muerto, pero el franquismo seguía vivo y la mejor manera de decir 'aquí estamos' era la convocatoria de la huelga general del 12 de noviembre del 76", comenta el líder sindicalista Manuel Zaguirre.

Una primera huelga general histórica, pero desconocida, porque el Gobierno la intentó esconder.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.