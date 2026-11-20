Carles Vallejo y Manuel Zaguirre, sindicalistas que se infiltraron en el Sindicato Vertical, explican a laSexta Columna cómo consiguieron reventar desde dentro la SEAT y cómo fue la dura represión de la dirección de la empresa icónica del franquismo.

Frente a la represión en un 1976 clave para la Transición, estaba explotando un movimiento obrero contrario a la imagen que la dictadura vendía del trabajador cuando el Sindicato Vertical era la única forma legal de unión obrera.

Precisamente fue por ahí por donde se le habían colado al régimen algunos peligrosos 'rojos' como Carles Vallejo, que cuenta a laSexta Columna cómo se presentó, junto a Manuel Zaguirre, a las elecciones de jurados y enlaces del Sindicato Vertical.

"Normalmente donde nos presentábamos ganábamos, porque los candidatos oficialistas o del Vertical o franquistas, en general era gente desprestigiada, que jugaba del lado de la empresa, que no atendía a los trabajadores, que tenía idea autoritaria, franquistas", explica Manuel.

Infiltrándose en el Sindicato Vertical, trabajadores como Carles consiguen reventar desde dentro una empresa mítica del franquismo: la SEAT. Carles recuerda que se la denominaba "'la empresa modelo del régimen' y por eso una empresa muy represiva, muy controladora de los movimientos de lucha por derechos sindicales".

Cinco años antes de la primera gran huelga general, los trabajadores ya no aguantaban más las duras condiciones. Por su militancia en CCOO, Carles ya conocía la represión y la tortura y cuando se produjeron unos despidos llegó la sangre.

Carles recuerda que se les ocurrió una acción "novedosa": "Que parte de los despedidos entrasen clandestinamente". La respuesta de la dirección de SEAT y el Gobierno fue que la policía armada entrase a caballo en la fábrica con ametralladoras. "Hubo prácticamente una guerra de guerrillas dentro de la fábrica", afirma Carles.

Ese día hubo un muerto, Antonio Ruíz Villalba, una vida segada por exigir los mismos derechos que se volvieron a reclamar en el 76: "Estaba en juego la continuidad de la dictadura o el avanzar hacia las libertades políticas, laborales, sindicales; hacia una nueva Constitución y estaba todo por decidir y por eso hubo estas grandes movilizaciones, huelgas generales", recuerda.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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