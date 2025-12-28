Víctor Manuel a Gonzo sobre si apoyaría a Sánchez como hizo con Zapatero en 2008: "No, seguramente no"

Víctor Manuel reflexiona en Salvados sobre su relación con la política y la izquierda tras décadas de compromiso. El cantante mira al presente con distancia y lamenta que en España se esten repitiendo errores del pasado.

Tras haber sido en su juventud, en plena dictadura, militante del PCE y haber vivido la censura y la violencia de la extrema derecha, Víctor Manuel habla en Salvados con la calma de quien lleva más de medio siglo observando cómo España repite algunos de sus errores.

El cantante fue durante décadas uno de los artistas más comprometidos con la izquierda. Cantó contra el franquismo, defendió a sus compañeros y denunció el silencio. En 2008, formó parte del grupo de artistas que apoyó públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero.

Sin embargo, cuando Gonzo le pregunta si repetiría ese gesto en unas elecciones con Pedro Sánchez, su respuesta es clara: "No, seguramente no participaría como cuando la ceja".

Aun así, su nombre volvió a aparecer hace unos meses en un manifiesto de apoyo a Pedro Sánchez, redactado tras la detención y posterior ingreso en prisión provisional del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El texto buscaba respaldar al presidente ante una oleada de críticas y sospechas. "Depende de dónde vengan las cosas —justifica el músico—, entonces el que te lo manda sabes que es alguien de fiar y que no te va a meter en un barullo".

