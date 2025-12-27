Revilla, tajante: "Pedro Sánchez tenía que haber convocado elecciones al no poder aprobar Presupuestos, que es lo más elemental"

"Que un gobierno se vaya a una legislatura entera sin haber hecho Presupuestos va en contra de la norma más elemental y lógica", defendió el expresidente de Cantabria, quien señaló que "hasta las familias tienen que hacer un presupuesto".

Miguel Ángel Revilla expresó en laSexta Xplica que "hay una situación" que como economista le parece "terrible". "La economía va bien, pero la gente está descontenta porque no se está repartiendo la riqueza y sigue habiendo una masa de 12 millones de españoles que tienen lo justito para ir tirando, pero no pueden tener ningún proyecto de vida, de comprar viviendas, de independizarse de sus padres", criticó, tras lo que insistió en que "hay un crecimiento económico, pero no se está repartiendo adecuadamente".

Además, el expresidente de Cantabria defendió que Pedro Sánchez " tenía ya que haber convocado elecciones ante la falta de poder aprobar Presupuestos, que es lo más elemental". "Si hasta las familias tienen que hacer un presupuesto, las empresas tienen que hacer un presupuesto y los ayuntamientos, que un Gobierno se vaya a una legislatura entera sin haber hecho presupuestos va en contra de la norma más elemental y lógica", expresó el político, al tiempo que recordó que Sánchez le dijo a Rajoy que él "no sería capaz de gobernar sin Presupuestos y, sin embargo, no ha aprobado ninguno", lo que considera una "situación insostenible".

