Hemeroteca
Elvira Lindo, sobre la depresión de Antonio Muñoz Molina: "Mucha gente me decía, 'tú cuídate', y yo pensaba, '¿y eso cómo se hace?"
Elvira Lindo cuenta a Gonzo cómo vive desde que hace un año Antonio Muñoz Molina, su marido, tenga depresión: "Mucha gente me decía: 'Tú cuídate'. Y yo pensaba: '¿Y eso cómo se hace?'".
Elvira Lindo reveló a Gonzo en Salvados cómo hace algo más de un año empezó a notar que Antonio Muñoz Molina, con el que lleva 35 años compartiendo vida, no estaba bien y por ello, decidió atajar la situación cuanto antes. "De hecho, fui quien le puso en manos de las persona que le están cuidando, por así decirlo", destacó la escritora, que explicó a Gonzo: "No soy una persona que tienda a engañarse. Sé lo que está pasando. Y sabía que era una enfermedad. Y así ha sido"..
"Como pareja, ¿podríais dar consejo a alguien que os esté escuchando y pase por la misma situación?", preguntó el periodista a la pareja, que destacaron lo difícil que era. "A veces te sientes vulnerable porque piensas: 'Esto está tan cogido con alfileres que como me pase cualquier cosa, no sé si yo me voy a hundir'. Es complicado", reconoció la creadora de Manolito Gafotas, que confesó en el vídeo: "Mucha gente me decía: 'Tú cuídate'. Y yo pensaba: '¿Y eso cómo se hace?'".
"Tengo que decirle, cuando lo veo decaído, cosas que parecen obvias: 'La vida merece la pena', 'estás protegido', 'no estás a la intemperie', 'tienes muchas cosas que merecen la pena', 'no te va a pasar nada más allá de la depresión'", explicó Elvira Lindo, que reconoció que, sin embargo, "hay veces que hay que decir: 'haz un esfuerzo. Hazlo por mí'". "Quizá suene poco psiquiátrico, porque al enfermo nunca hay que presionarle, pero creo que hay momentos en los que sí es necesario. Eso es muy poderoso: esa orden clara, terminante, de decir: 'Esto no puede seguir así. Hazlo porque tienes que hacerlo'", concluyó la escritora.
*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: Elvira Lindo en atresplayer.com
(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.