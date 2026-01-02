"Qué coño vas a hacer": Gonzo desvela la reacción de Wyoming cuando le dijo que iba a ser padre

El Gran Wyoming explica en este vídeo de Salvados a Gonzo su reacción cuando le dijo que iba a ser padre: "Cuando llevas un tipo de vida que te permite hacer muchas cosas, cada hijo es un palote. Los problemas se multiplican".

Gonzo entrevistó a El Gran Wyoming en 2025 en Salvados. Una entrevista en la que el presentador de El Intermedio reflexionó sobre algunos detalles de su vida personas que hasta entonces eran más bien desconocidos. "Tengo la suerte de que pertenezco a una generación en donde mis hijos son más o menos de mi onda y no existe el conflicto generacional", destacó El Gran Wyoming, que afirmó que él nunca se ha ido de fiesta con su padre, algo que sí hace él con sus hijos: "Tengo la suerte de que con mis hijos me puedo permitir irme por ahí y nos lo pasamos muy bien".

"¿A los 70 años uno reflexiona sobre cómo ha funcionado como padre? (...) por el trabajo, por la vida, igual no estabas tan presente como otros padres en la vida de sus hijos", preguntó el presentador de Salvados a su exjefe de El Intermedio. Wyoming confesó a su amigo que sufrió una época en la que llegó a tener "mala conciencia" tras separarse de la madre de sus hijos: "Cuando mis hijos se vienen a vivir conmigo yo no soy una persona que tenga mucha paciencia y, además, no llevaba bien el papel de convertirme en policía de mis hijos".

"Yo no sabía hasta qué punto las ausencias me iban a pasar factura", reflexionó el presentador de El Intermedio, que contó que siempre ha tenido con sus hijos "una relación muy buena": "Yo desconfiaba que iba a ser así y para mí es una satisfacción tremenda que mis hijos, concretamente la mayor, le parezca un planazo venir conmigo de vacaciones con 30 y pico años". Sin embargo, Gonzo recordó una anécdota curiosa que tuvo con Wyoming cuando le contó que iba a ser padre.

"Me dijiste que qué coño iba a hacer, que cómo me liaba esa manta a la cabeza", recordó Gonzo a Wyoming, que se explicó en el vídeo: "Cuando llevas un tipo de vida que te permite hacer muchas cosas, cada hijo es un palote". "O sea, un hijo es uno, otro hijo no son dos, sino 11 y tres hijos son 111", destacó Wyoming, que afirmó que "los problemas se multiplican".

*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.