Wyoming confiesa a Gonzo su "mala conciencia" tras separarse de la madre de sus hijos: "No soy una persona con paciencia"

"Cuando mis hijos se vienen a vivir conmigo yo no soy una persona que tenga mucha paciencia y, además, no llevaba bien el papel de policía de mis hijos", confiesa El Gran Wyoming a Gonzo en su entrevista en Salvados.

En el inicio de la nueva temporada de Salvados, Gonzo entrevistó a El Gran Wyoming, quien reflexionó sobre algunos detalles de su vida personas que hasta entonces eran más bien desconocidos.

"Tengo la suerte de que pertenezco a una generación en donde mis hijos son más o menos de mi onda y no existe el conflicto generacional", destaca El Gran Wyoming, que destaca que él nunca se ha ido de fiesta con su padre, algo que sí hace él con sus hijos: "Tengo la suerte de que con mis hijos me puedo permitir irme por ahí y nos lo pasamos muy bien".

"¿A los 70 años uno reflexiona sobre cómo ha funcionado como padre? (...) por el trabajo, por la vida, igual no estabas tan presente como otros padres en la vida de sus hijos", preguntó el presentador de Salvados a su exjefe de El Intermedio. Wyoming confesó a su amigo que sufrió una época en la que llegó a tener "mala conciencia" tras separarse de la madre de sus hijos: "Cuando mis hijos se vienen a vivir conmigo yo no soy una persona que tenga mucha paciencia y, además, no llevaba bien el papel de convertirme en policía de mis hijos".

"Tenía que poner un poco de orden en la casa para tener una vida tranquila", explicó Wyoming, que recordó una anécdota: "Me ha pasado de hacer una cena y que no se presente nadie y yo como un imbécil un sábado por la noche en mi casa solo con una cena... entonces yo montaba unos pifostios".

"Yo no sabía hasta qué punto las ausencias me iban a pasar factura", reflexiona El Gran Wyoming, que destaca que siempre ha tenido con sus hijos "una relación muy buena": "Yo desconfiaba que iba a ser así y para mí es una satisfacción tremenda que mis hijos, concretamente la mayor, le parezca un planazo venir conmigo de vacaciones con 30 y pico años".

