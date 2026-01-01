Ahora

Antonio Muñoz Molina, sobre la depresión: "Aparece una conciencia de culpa muy fuerte, sientes que estás haciendo sufrir a los demás"

laSexta recupera esta charla de Gonzo con uno de los escritores españoles más reconocidos de nuestro tiempo: Antonio Muñoz Molina. Su huerta es su terapia contra la depresión y de ella habló en Salvados.

Antonio Muñoz Molina, sobre la depresión: "Es acostarte y no querer despertarte"

"He tenido la suerte de contar primero con apoyos fundamentales en la vida, como el de Elvira y el de mi familia, y también de encontrar profesionales que me han cuidado y ayudado", desveló Antonio Muñoz Molina, en este programa de Salvados dedicado a Elvira Lindo, escritora y compañera de vida.

"Tener depresión es acostarte por la noche y no querer despertarte por la mañana, entre otras cosas", definió el escritor, quien, aseguró que, "lo peor", es la manera en la que esta enfermedad se alimenta a sí misma.

"Si tienes un cáncer de colon o cualquier enfermedad objetiva, no sientes responsabilidad. En cambio, si padeces depresión, aparece una conciencia de culpa muy fuerte, porque sientes que estás haciendo sufrir a los demás. Te cuesta aceptarte a ti mismo, porque sabes que esa negrura tuya se expande hacia el exterior. Y la persona que te acompaña necesita, para poder sostenerte, una paciencia y una fortaleza enormes, que son realmente muy grandes", desveló.

