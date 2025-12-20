Víctor Manuel, contra Pablo Iglesias: "Es increíble que se dedique a la política alguien que consulta si puede comprarse un chalé"

En uno de los programas de esta temporada de Salvados, Gonzo conversaba con el cantautor Víctor Manuel sobre su vida personal y profesional y también sobre su opinión acerca de la política contemporánea. Esto es lo que decía de Pablo Iglesias.

Víctor Manuel ha sido uno de los invitados estrella de la nueva temporada de Salvados que hoy recordamos en laSexta.com en un repaso por los momentos más destacados que recogemos en nuestra hemeroteca.

Antes de convertirse en una de las voces imprescindibles de la canción de autor en España, fue un adolescente que decidió marcharse de su Asturias natal para probar suerte en Madrid, contaba en el programa de laSexta.

Tenía 16 años cuando logró convencer a sus padres de dejar Mieres y dedicarse a cantar. Procedía de una familia marcada por la historia (hijo de ferroviario y nieto de un fusilado) y creció en un país donde el pasado reciente se transmitía a medias, con silencios y cautelas.

A los 78 años, volvía sobre ese recorrido vital en una conversación con Gonzo en un bar madrileño de los de siempre.

El capitalismo impío

El músico, que militó en el PCE y apoyó públicamente a Zapatero con los de la ceja, contemplaba el momento actual de la política y social con una distancia crítica. "Hay que subir los sueldos a la gente para que pueda organizarse la vida, porque si no, ¿qué coño vamos a hacer con esa gente que se queda ahí desparejada y desmadejada y sin un futuro claro?", insistía en la entrevista. Y es que, a su juicio, la situación económica (sobre todo entre los jóvenes) y la falta de expectativas explican buena parte del auge de la extrema derecha en España.

Desde esa misma mirada expresaba su sorpresa y su enfado ante determinadas actitudes empresariales. "Yo nunca creí que el capitalismo iba a ser tan cabrón como está siendo", afirmaba, aludiendo a declaraciones recientes de Garamendi que le resultaban incomprensibles. En particular, le indignaba que criticara algo tan básico como conceder un permiso tras la muerte de un familiar: "Hay que dar unas horas para que un tío al que se le ha muerto el padre no venga a trabajar y te discuten eso. Qué falta de piedad".

La izquierda, siempre fragmentada

El análisis no se detuvo en el aspecto económico. Víctor Manuel también dirigió la mirada hacia la izquierda, de la que hablaba con una mezcla entre la pertenencia y el cansancio, convencido de que arrastra un problema estructural. "Es la perpetua división", sostenía sin ocultar su perplejidad ante el contraste entre el avance "desbocado" de la extrema derecha y las disputas internas de la izquierda con formaciones como Podemos, que, dice, "se la cogen con papel de fumar".

No tardaba en aparecer en esta conversación la figura de Pablo Iglesias. Al cantautor le seguía pareciendo "una anomalía" que un dirigente político preguntara a sus bases si podía comprarse un chalé.

Más división que suma

Tampoco recordaba gestos de acercamiento por parte de Iglesias o de Podemos hacia personas con una trayectoria cultural o política consolidada, como si hicieron otros dirigentes de izquierda en su día con él o Ana Belén. "No le he visto nunca en esa actitud", apuntaba.

Para él, desde sus inicios, Podemos no llegó al panorama político para sumar, sino para hacer una nueva fractura. En el fondo, resumía, había "algo ahí al fondo, de los males de la izquierda, de gente que viene a dividir más que a juntar".

