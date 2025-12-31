La reflexión de Junqueras sobre Aliança Catalana: "Si el estado español diseñara una herramienta para debilitar al independentismo..."

Aitor Esteban y Oriol Junqueras reflexionan con Gonzo sobre el futuro político en este programa de Salvados que hoy recuperamos desde laSexta.com. El auge de la extrema derecha centra este análisis concienzudo que ambos realizan.

El auge de la extrema derecha preocupa, y mucho, a Aitor Esteban y a Oriol Junqueras. Este análisis, rescatado ahora de la hemeroteca de laSexta.com por haber sido una de las noticias más vistas del año, corresponde a uno de los programas más recientes de Salvados. En él, los presidentes del PNV y de ERC, respectivamente, analizan junto al periodista la actualidad política, la situación del Gobierno y, especialmente, los escenarios que se dibujan en el horizonte a partir de distintos estudios demoscópicos.

La extrema derecha y el caso de Aliança Catalana

Durante la conversación, Gonzo recuerda una encuesta publicada por La Vanguardia en septiembre de este año, según la cual en Lleida y Girona la primera opción política pasaría a ser Aliança Catalana. El dato surge justo después de abordar el debate sobre inmigración y sirve de punto de partida para la reflexión de Junqueras, que advierte: "El vínculo directo entre extrema derecha e inmigración es un vínculo simplista". A su juicio, el fenómeno responde a causas más profundas, ya que "la extrema derecha crece allí donde no hay esperanza".

El líder de ERC lamenta las consecuencias de este avance político y lo califica en términos muy duros: "Es una tragedia para cualquier país que ganen o que obtengan buenos resultados quienes se caracterizan fundamentalmente por odiar a su propio país, a su propia sociedad, a la gente que vive en su país y que son sus conciudadanos y compatriotas".

Gonzo apunta entonces a la estrategia discursiva del partido mencionado, que se define a sí mismo como independentista, y plantea que estaría logrando convencer a "los catalanes de pura cepa" de que lo mejor para ellos "es que no haya mucha gente de fuera".

¿Un instrumento para debilitar el independentismo?

Junqueras rechaza de plano esa etiqueta y responde con contundencia: "Aliança Catalana no tiene nada de independentista. Si el Estado español y sus servicios secretos tuviesen que diseñar algún día alguna herramienta para debilitar el independentismo, ese instrumento se parecería mucho a Aliança Catalana".

"¿Está diciendo usted que es una herramienta de alguien para debilitarles a ustedes o a Junts?", quiere saber Gonzo. "A nosotros, no; a Junts, tal vez", responde con convicción.

La conversación deriva entonces hacia Aitor Esteban. El periodista observa al presidente del PNV y le lanza una pregunta: "¿Así se juegan las partidas políticas en este país?". La experiencia acumulada de Esteban se deja notar en su reacción, que acompaña con un gesto de asentimiento antes de responder: "¡Uy, partidas políticas! Sí. De manera que, si esto fuera una operación, yo no digo que sí ni que no, desde luego hay que tener medios para hacerla. Este tipo de operaciones está al alcance de algunos, de algunos con mucho dinero y con muchos medios".

