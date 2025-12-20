"Pone una cara como la del chino ese, no mueve un músculo": Revilla, tajante con Santos Cerdán

El expresidente de Cantabria ha asegurado en 'laSexta Xplica' que el exsecretario de Organización del PSOE "e s un presunto chorizo de la peor calaña y además un tipo que miente con sangre fría".

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha asegurado en 'laSexta Xplica' que Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha hecho mucho "daño" en la formación.

El exlíder cántabro ha asegurado que el socialista ha hecho un "destrozo" en "una organización que, en principio, es honrada por ideología y por historia".

"Yo soy del PSOE y tengo que interrogarle y le llamo de todo. Es un cara Cerdán. Vamos a ver lo que sale, pero lo que está probado ya es que este tipo, siendo secretario de organización del PSOE, era socio al 45% de una empresa que es la que se beneficiaba, con una plantilla mínima, de todas las mordidas y obras", ha expuesto.

Así, critica los escándalos y las últimas informaciones que han puesto en el foco mediático al PSOE en los últimos meses: "Pone una cara igual que la del chino ese, no mueve un músculo. ¿No lo ves? Oye, impasible. Como si no fuera con él".

"Es un presunto chorizo de la peor calaña y además un tipo que miente con esa sangre fría", ha sentenciado.

